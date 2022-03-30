盛弘（8403）打造智慧醫療城跨出一大步，下半年將有桃園(原翰品酒店)、台南盛佑診所兩個新據點開業，結合盛弘醫院管理的know-how與集團旗下藥品、健檢、藥局等資源，未來並將經驗輸出到台灣各地的醫療院所，發揮集團近年布局規畫，建立大健康生態體系。

盛弘今年初斥資近12億元取得桃園翰品酒店產權，預計將於4月中旬點交，並改造為前瞻性智慧醫療中心，預計今年下半年開幕。這是敏盛醫療體系十多年來第一次拓展新院區。

桃園翰品酒店位於桃園火車站周邊，是盛弘集團打造台灣第一座智慧醫療城的重鎮地區，未來桃園新院區將有敏盛醫院的菁英醫師進駐，並建置新世代雲端電子病歷，結合行動支付和躍獅智慧藥局，此外，哈佛健診以及高端長照也都會進駐新院區，提供綜合性醫療健康服務，不論民眾到桃園新院區就診或健檢，後續領藥、保健品補充都可在智慧醫療城一次到位。

除了桃園新院區，盛弘的台南盛佑診所也將於下半年開業，這將是盛弘跨出北台灣的第一步。盛弘與台南當地復健科醫師合作，將集團資源運用到盛佑診所，盛佑診所會是一棟結合藥局、健檢、復健門診與復健治療中心的迷你智慧醫療城。

盛弘表示，桃園新院區與台南盛佑診所實現集團近年布局的智慧醫療城概念，同時集團旗下的哈佛健診、躍獅藥局、盛雲電商也同步拓展服務據點，尤其跨足到南台灣的台南盛佑診所，宣示盛弘的營運地區跨出北台灣，隨著智慧醫療城在各地拓展，集團的營運規模也將加速成長。

盛弘2021年集團合併營收38.50億元，年減6.07％；歸屬母公司稅後淨利2.33億元，年減6.08％；每股稅後盈餘（EPS）為2.04元。