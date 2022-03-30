為落實節能減碳，台塑企業30日宣布，將以最高補助金額4.5億至7.2億元間，直接補助員工新/換購電動機車，開啟國內首家大型企業先例，初估可減少年排碳9,362噸。

目前國人購買電動機車，除可申請經濟部工業局、行政院環保署及各縣市政府公告之補助金額外，台塑企業提出員工加碼方案，其中新購補助金額為10,000元，換購為16,000元，只要符合到職滿一年之正式員工均可申請領取公司補助，合計台塑企業最高補助金額介於4.5億至7.2億元之間。

依燃油機車碳排量0.055公斤/公里與電動機車碳排量0.0265公斤/公里，國內每人每日平均行駛里程20公里及台灣地區員工人數約45,000人估算，每日可減碳25.65噸，每年將減少排碳9,362噸。

「幸福企業，一騎減碳!」，為善盡企業社會責任及營造優質的生活 環境，台塑企業此次是由旗下台塑、南亞、台化、台塑石化及其他公司，以 2050年達到碳中和為願景，積極推動ESG（環境保護、社會責任、公司治理）作業各項節能減廢、溫室氣體減量等改善工作，現更是國內首家大型企業直接補助員工新(換)購電動機車，並與國內電動機車廠商攜手合作，共同落實減碳。

另外，為提高員工購買電動機車誘因，台塑企業進一步與國內Gogoro (睿能創意)、宏佳騰及光陽等電動機車廠商洽談合作，提供更多優惠，台塑企業員工於購車時出示員工識別證即可享有購車車價折扣或領取7-11禮券。

若以設籍台北市之員工購買重型電動機車，國內暢銷重型電動機車車價約70,000元計算，於扣除政府與企業補助金額以及廠商所提供購車折扣後，新購及換購實際負擔金額分別為45,500元及31,200元，實際負擔金額約僅電動機車的一半。

依經濟部能源局資料統計，2020年台灣二氧化碳排放量(含間接排放)約2億5,743萬噸，其中運輸佔14.17％，為響應政府環保政策，台塑企業制定員工新(換)購電動機車補助方案，鼓勵員工若有換購機車需求時，優先考慮更換電動機車，藉以汰除對環境影響較大的1～4期燃油機車。