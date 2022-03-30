年底的台南市長寶座之爭，民進黨提名現任市長黃偉哲競選連任，國民黨則由台南市議員謝龍介參選，兩人交鋒也成外界注目焦點。根據最新民調顯示，台南市民最支持的政黨是民進黨，且民進黨的支持度大約是國民黨的3倍；但值得注意的是，有4成多的台南市民自認沒有政黨偏好。

《菱傳媒》今(30日)公布的民調結果顯示，民進黨在台南市以31.57%的支持度居冠，國民黨10.93%、台灣基進5.40%、民眾黨4.45%、時代力量1.67%、其他政黨0.85%、親民黨0.13%、新黨0.08%，另有44.94%的台南市民表示沒有任何政黨偏好。

交叉分析也顯示，自認非常接近泛綠與接近泛綠的選民，分別有78.05%與55.38%表態力挺民進黨；至於自認非常接近泛藍與接近泛藍的受訪者當中，支持國民黨的比例依序為81.94%、52.1%。

謝龍介日前曾表示，台南市長期由民進黨執政，30年沒有輪替，根本違反民主常態，市民早已期待「政黨輪替」，此次就讓國民黨來執政，若做不好，4年後再輪替。

民進黨台南市黨部主委潘新傳則回應，從1951年實施地方自治的首任民選台南市長葉廷珪，到1997年台南市長施治明任期屆滿，含代理市長在內共有11名台南市長，都是國民黨籍或無黨籍者當選後加入國民黨，台南市民給了國民黨46年，卻沒能好好治理台南市，讓市民失望，才有之後的「綠色執政、品質保證」。