陳昇＆新寶島康樂隊將舉辦春酒演唱會（滾石唱片提供）

不老頑童陳昇將在4月30日舉辦一年一度的春酒演唱會，並延續去年專輯及跨年演唱會主題，以「麗春」為名，於河岸留言西門紅樓展演館開唱。陳昇表示：「這場春酒就像大型的家族聚會，想邀請昔日好友們，一起吃吃喝喝，再上台演出，和歌迷同樂。」

陳昇預告今年將發行全新第29張正規專輯，主題將以2005年歌曲〈夢河〉為概念，做盛大的改編，講述遭逢大災大難後的安逸生活，面對這混沌的世界，人們總是徜徉於虛實之間，呼籲大家不要在夢裡尋求答案，要抓住並活在現實。陳昇的專輯由親身創作出發，和「新寶島康樂隊」一起完成，他笑說：「這幾個重要老幹部是很挺的老朋友，總是隨call隨到，大家一起jam出新玩意兒，二、三十年來默契十足。」

熱愛畫畫的陳昇也表示：「繪畫和音樂創作，都是在我書房的大桌子上完成的，對我來說，它們是共生共存的。」表示今年將繼續舉辦畫展，和大家分享繪畫作品。

陳昇預計今年10月將再度與藝術家好友黃志偉和蕭言中攜手合作，在高雄美術館舉辦聯合畫展，並計畫於8、9月份率先展示自己新的的初胚畫作，也將開放民眾買畫。陳昇更難掩喜悅透露：「去年有賣掉8成的畫作，期盼今年作品也可以獲得青睞賞識。」

陳昇表示，運動健身已成為日常的一部分，每週至少一天揪車友全台到處騎車，途中經常遇上歌迷一起同樂歡唱。除騎車之外，近期更每天去游泳，持續從生活中找尋音樂創作靈感。而對於飲食，陳昇也十分講究，笑說他的辦公室就是個「大廚房」，閒暇之餘喜歡親自下廚，樂活度日。「陳昇＆新寶島康樂隊 2022麗春 新樂園春酒演唱會」將於4月1日中午12點於KKTIX售票系統開賣。