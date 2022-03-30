M2 超能膠原飲(孫仙膠原飲)1盒8包，售價1380元。（M2 提供）

韓劇女神「孫藝珍」，耗時一年親身試飲M2超能膠原飲，從原料選用、口味配方、實際感受，經過多次改版調整，終於成就「孫仙膠原飲」。

品牌代言人孫藝珍，出道超過20年，之所以被叫做「孫仙」是因為她不論是在劇中還是日常生活的社群分享，自然清純的五官、會笑的眼睛、與世無爭的仙氣與靈性、透淨無瑕的肌膚，都讓人有種像是看到童話故事中女主的視覺感受，而在這樣美麗的背後，是孫藝珍對於生活的熱愛，珍惜每一次的演出，慎重看待自己的身體狀態，對自己認為是對的事始終如一；超過10年持續皮拉提斯運動，維持美麗的體態線條，總是用充滿活力的微笑面對每一天。

在官宣婚訊前一天在廣告拍攝現場，孫藝珍穿著紅色簡約俐落合身剪裁的洋裝，以及浪漫飄逸的粉色長洋裝，說著廣告詞「他說，我的笑容最美」，臉上盡是幸福洋溢的笑容，藏不住即將大婚的喜悅，頻頻對著鏡頭露出甜美幸福的微笑。看到品牌的廣告片讓粉絲大讚：「孫藝珍狀態更好了」、「幸福的女人最美」、「這是40歲該有的模樣嗎？」、「買爆孫仙膠原飲」。