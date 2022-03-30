YouTube頻道擁有78萬粉絲的南韓網紅李根大尉（LT Ken Rhee/이근대위），不顧韓政府反對高調飛往烏克蘭當義勇軍，便多次傳出戰死、躲在波蘭拍片等消息，沉默數日，李根大尉今（30日）親自發文闢謠，卻遭官方打臉。

李根大尉稍早之前更新IG，上傳一張自己戴頭盔、身穿迷彩服和手持槍械的照片，牆上的磚瓦還被炸出一個大洞，看起來確實像在戰地，他表示入境烏克蘭後，網路就有一堆他的不實謠言，因此特地發文以便澄清誤解。

李根大尉透露抵達烏克蘭並簽署加入國際志願軍的文件後，就跟其他來自美國、英國等有作戰經驗的志願兵們，一起分發到特殊作戰部隊，強調自己一直處於前線打仗，直到昨天才轉移陣地，考量安全及作戰計畫，他不能明確公開所在的位置，並呼籲外界不要再做過多且不必要的揣測。同時，他也說烏克蘭軍隊和人民都全面支持自己，所以會跟所有烏克蘭人站同一陣線，也向不斷支援烏克蘭的國際志願軍表達謝意。

不過，烏國國際志願軍部隊發言人馬格羅近日接受韓媒《韓聯社》專訪時，暗示李根大尉未在前線，人在西部的訓練營地，且若有志願軍戰死，不會公開每位陣亡者的姓名，言下之意表示除非南韓政府或其親屬願意公開，不然外界很難知道噩耗。