聯亞UB-612新冠疫苗臨床一、二期與加強針延伸試驗數據，以「A Multitope SARS-COV-2 Vaccine Provides Long-lasting B cell and T Cell Immunity against Delta and Omicron Variants」為題之原創論文，榮獲JCI《臨床研究期刊》認同刊登，肯定聯亞UB-612臨床實證獨特之疫苗功效與優異的臨床表現。

《臨床研究期刊》（Journal of Clinical Investigation，JCI）是一份美國臨床研究學會（American Society for Clinical Investigation）出版的醫學期刊。內容側重於疾病機制、與臨床研究以及新興研究技術，對創新性要求高，極具臨床參考價值。

此篇論文包含UB-612三個臨床試驗研究，包括：UB-612疫苗臨床一期於60位20-55歲受試者探討疫苗之安全性、耐受性及免疫原性，及於其中50位受試者進行第三針之延伸性臨床試驗。

第二期臨床試驗為多中心、安慰劑對照、隨機分派、觀察者盲性設計，總收案人數3,875位，年齡層擴及青少年（12至18歲）、成年（19至64歲）及年長者（65歲以上）3個年齡層族群。間隔28天之兩劑量UB-612疫苗接種，可誘導持久的中和抗體力價（中和抗體半衰期長達187天）及抗原特異性T細胞免疫反應。追加劑誘導對抗原始武漢株病毒中和抗體力價高達3,992倍；對抗Delta變異株中和抗體力價亦高達2,358倍（與原始武漢株相比僅降低1.7倍）；對抗Omicron變異株中和抗體反應與原始武漢株相比僅降低5.2倍。實證UB-612疫苗對高關注變異株（Variants of Concern，VoCs）之中和抗體反應及廣泛的T細胞免疫效能，追加劑可快速喚醒免疫記憶產生對抗Delta與Omicron等變異株之高保護力。UB-612於試驗中無論是做為基礎接種或追加劑疫苗皆展現良好的安全性，並未發生與疫苗相關的嚴重不良反應。

國際疫苗開發多著重於針對SARS-CoV-2病毒棘突蛋白之B細胞抗體反應，在近期傳播率高但症狀較輕微的Omicron變異株襲擊下，突破性感染快速癱瘓多國醫療體系，科學界陸續提出應正視T細胞免疫之重要性，再再凸顯聯亞生技UB-612疫苗前瞻B+T細胞免疫設計之優勢。

UB-612新冠疫苗臨床一、二期與加強針延伸試驗由台灣之臨床試驗中心及團隊協力完成，臨床檢體分析工作由中央研究院生物醫學研究所與中央研究院RNAi核心設施實驗室執行。