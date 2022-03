聯亞UB-612新冠疫苗臨床一、二期與加強針延伸試驗數據,以「A Multitope SARS-COV-2 Vaccine Provides Long-lasting B cell and T Cell Immunity against Delta and Omicron Variants」為題之原創論文,榮獲JCI《臨床研究期刊》認同刊登,肯定聯亞UB-612臨床實證獨特之疫苗功效與優異的臨床表現。

《臨床研究期刊》(Journal of Clinical Investigation,JCI)是一份美國臨床研究學會(American Society for Clinical Investigation)出版的醫學期刊。內容側重於疾病機制、與臨床研究以及新興研究技術,對創新性要求高,極具臨床參考價值。

此篇論文包含UB-612三個臨床試驗研究,包括:UB-612疫苗臨床一期於60位20-55歲受試者探討疫苗之安全性、耐受性及免疫原性,及於其中50位受試者進行第三針之延伸性臨床試驗。

第二期臨床試驗為多中心、安慰劑對照、隨機分派、觀察者盲性設計,總收案人數3,875位,年齡層擴及青少年(12至18歲)、成年(19至64歲)及年長者(65歲以上)3個年齡層族群。間隔28天之兩劑量UB-612疫苗接種,可誘導持久的中和抗體力價(中和抗體半衰期長達187天)及抗原特異性T細胞免疫反應。追加劑誘導對抗原始武漢株病毒中和抗體力價高達3,992倍;對抗Delta變異株中和抗體力價亦高達2,358倍(與原始武漢株相比僅降低1.7倍);對抗Omicron變異株中和抗體反應與原始武漢株相比僅降低5.2倍。實證UB-612疫苗對高關注變異株(Variants of Concern,VoCs)之中和抗體反應及廣泛的T細胞免疫效能,追加劑可快速喚醒免疫記憶產生對抗Delta與Omicron等變異株之高保護力。UB-612於試驗中無論是做為基礎接種或追加劑疫苗皆展現良好的安全性,並未發生與疫苗相關的嚴重不良反應。

國際疫苗開發多著重於針對SARS-CoV-2病毒棘突蛋白之B細胞抗體反應,在近期傳播率高但症狀較輕微的Omicron變異株襲擊下,突破性感染快速癱瘓多國醫療體系,科學界陸續提出應正視T細胞免疫之重要性,再再凸顯聯亞生技UB-612疫苗前瞻B+T細胞免疫設計之優勢。

UB-612新冠疫苗臨床一、二期與加強針延伸試驗由台灣之臨床試驗中心及團隊協力完成,臨床檢體分析工作由中央研究院生物醫學研究所與中央研究院RNAi核心設施實驗室執行。