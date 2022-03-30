晨暉（1271）在站穩國內紅麴與益生菌保健品龍頭地位後，30日宣布與民視「娘家」及「蓓朵娜」品牌攜手，首度跨足化妝保養品市場，由晨暉供應NTU 101益生菌原料，並委由代工廠生產3款保養品，已自今年第一季起開始出貨。

晨暉表示，該3款添加領有多國專利的NTU 101益生菌之保養品，由晨暉供應原料，並委由代工廠進行ODM製造，第二季起產品將會在線上及實體美妝通路進行販售。預期今年跨足化妝保養品新業務後，隨著客戶強勢廣告逐漸增溫，以及通路更為廣泛，可望貢獻額外營收。

該產品使用由NTU 101益生菌原料發酵精華萃取而成之肌活成份–BCN 101，其成份獲得藥技中心技術輔導，以及農委會化妝品領域相關計畫補助。

根據市調機構統計，台灣一年化妝保養品市場規模約為1,200億左右，此次晨暉跨界踏入保養品市場，搶攻美麗百億商機，將有助於公司營運版圖再擴大，未來也將尋求更多異業合作的機會，提高旗下益生菌、紅麴菌株產品價值，打造全新菌株商業模式。

晨暉表示，目前既有的大紅麴及益生菌產品在手訂單能見度穩定，中國大陸線上通路亦開始推出紅麴新品，歐洲市場近期也新增新的原料訂單，公司正積極尋求海外當地合作夥伴共同推廣菌株原料，未來更有機會與國外業者合作開發高附加價值產品，帶來新的營運成長動能。