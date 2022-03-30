勤美（1532）集團今（30）日公布2021年財報成果，受惠金屬成型本業成長及建設事業大豐收，推升去年合併營收逼近190億元，創下歷年新高紀錄；稅後淨利12.11億元，年增219％，EPS達3.22元！董事會已決議，每股擬配息2.11元，獲利與股息均創下近三年新高。

勤美集團旗下兩大事業體－金屬成型事業與建設事業，雙軌並進、締造佳績。其中，金屬成型事業近幾年積極進行技術及產品轉型，加強智慧製造及自動化，轉型升級為高端精密部件的製造服務商，主要製造汽車、工程及農機的發動機系統、傳動系統、剎車系統等高端精密部件，2021年營收達128億元，年增約三成；建設事業2021年在雙建案交屋挹注下，貢獻逾58億元的營收、翻倍增長。

展望2022年，法人分析，勤美集團金屬成型事業目前在手訂單穩健成長，今年本業營收可望續強；至於建設事業，總銷金額約30億元的完銷案「璞真永吉」，預計今年Q3交屋，以及「璞真仰睦」從去年Q4跨至今年Q1交屋，而「碧湖畔」僅剩5戶成屋，也可望於今年順利完銷，預估建設事業今年可貢獻約50億元的營收。

勤美集團2022年前二月合併營收27.9億元，年增近40％！法人表示，勤美今年在金屬成型事業持續看旺，以及建設事業新建案交屋與成屋順銷挹注下，年營收有機會挑戰200億元大關，獲利可望優於2021年創下的3.22元。