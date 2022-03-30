鄉林建設（5531）今（30）日表示，2021年合併財報正式出爐，全年合併營收34.73億元，包括房地產營收28.16億元、酒店營收6.57億元，累計全年每股稅後純損0.6元；展望2022年，四川成都大案R6、R4兩地塊，將正式開賣，力拚全年轉盈。

鄉林今天召開董事會，公布去年合併財報。

鄉林表示，2021年受到兩岸新冠疫情干擾與政府接連打房，大陸青島案、南京案的房產銷售進度，稍有遞延；不過台灣市場方面，表現穩定，預計今年各國陸續開放邊境後，景氣加速復甦後，經濟表現樂觀。

鄉林指出，大陸投資的成都案，去年解除航管後復工，R6、R4兩地塊的住、商產品，預計2022年準備開賣。至於台灣市場，今年也預計在雙北市，推出都更合建案，規劃下半年陸續登場，屆時營運將走出谷底，呈U線反轉回升，轉虧為盈，鄉林在兩岸推案量可望朝全年200億元目標邁進。

鄉林表示，去年受兩岸新冠肺炎疫情反覆干擾與政府連續打房政策下，鄉林建設去年依舊在市場艱困情況中，完成新莊副都心「鄉林淳真」完工交屋及三重「鄉林恆美」三個月完銷新記錄。今年初在彰化員林案328戶已接近完銷，在台北市也預計有兩處都更合建案的新案在下半年陸續推出。

鄉林指出，鄉林建設長期經營都更或危老地主合建案，目前手頭上約有20處台北市的都更、危老合建案正在進行整合，穩定土地庫存可望提供未來五年內的推案需求，此外，在新北市的新莊、三重、蘆洲等地也有購地計畫，正在談判中。

鄉林表示，現在各地土地價格已來到歷史高點，加上政府打房，降低融資措施，很多建商都減緩購地與推案速度，但都更、危老的融資案可不受銀行放款上限約束，行庫放款更具彈性，利率也比一般的土建融貸款優惠，鄉林長期以都更合建的土地推案，不僅減少土地成本，配合政府都更政策，透過都更提供國人住宅安全，更是善盡社會責任。

鄉林去年首度插旗三重的「鄉林恆美」預售案三個月完銷，更創下當地新推案的最高單價，去年底也完成新莊副都心「鄉林淳真」交屋。

鄉林看好中科產業聚落持續擴大，中科帶來的人口紅利，購屋需求量大增，隨著台積電計畫在中科擴廠效益，鄉林也積極在十三、十四期及單元五等新興重劃區覓地推案，要搶攻科技族群的中高階住宅市場。

鄉林強調，大陸投資地產部分，青島僅剩的三間別墅，以及南京酒店式公寓與寫字樓商辦的僅剩2成待銷售，但去年受新冠疫情干擾與政府打房影響，原本去年底完銷的計畫因而遞延，將力拚今年完銷。緊接著成都案R6、R4兩地塊的住宅與住商產品開賣，每年200億元推案量目標可加速實現，重新站回五年前的榮景。