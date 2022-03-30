美國學者指出，身為北約（NATO）和歐盟成員國的匈牙利，其總理奧班（Viktor Orban）已連續執政12年，期間與中國大陸、俄羅斯等交好，並讓匈牙利面臨民主倒退；但在俄羅斯因入侵烏克蘭而遭西方孤立之下，身為普丁（Vladimir Putin）親密盟友的奧班即將於大選中面臨嚴峻挑戰。

專門研究威權主義的紐約大學（New York University）歷史學系教授班吉亞（Ruth Ben-Ghiat）告訴美國「有線電視新聞網」（CNN），烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）24日在對歐盟領袖的視訊演說中，毫不客氣地公開點名匈牙利和奧班，要他「選邊站」。

奧班是普丁的長期盟友，俄羅斯2014年併吞克里米亞時，他便拒絕加入歐盟的經濟制裁行列，聲稱該區域的安全「只能由俄羅斯來實現」；奧班今年初還聲稱，2021年是「匈牙利與俄羅斯關係最好的一年」。

不過班吉亞認為，俄羅斯全面入侵烏克蘭的行為，讓奧班陷入尷尬之中，因為在歐洲一面倒地支持烏克蘭下，奧班雖向烏克蘭難民開放邊境，卻拒絕所有軍援措施，包括讓他國提供烏克蘭的武器裝備通過匈牙利領土等，也不願意對俄羅斯能源實施制裁，在歐洲國家中特別顯眼。

匈牙利議會選舉將於4月3日舉行，在奧班長期控制行政、司法機構並壓制新聞自由之下，執政黨仍在3月23日的民調中佔據優勢，不過僅以41%小勝反對派聯盟的39%。且就算奧班能贏得此次選舉，他的治國方針也可能被迫更改，因為即使是執政黨支持者中，也有44%選民將俄羅斯的舉動視為「侵略」；且在歐洲面臨「民主與獨裁對決」之下，匈牙利也正遭到西方孤立，包括將更難獲得對該國至關重要的歐盟資金援助等。