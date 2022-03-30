為期3天的國民黨桃園市議員參選領表登記作業30日截止，預計提名35席，總共有40人完成登記，25席現任議員只要通過評鑑篤定獲得提名，另4區新人搶進都要初選，尤以八德5搶2最激烈，桃園3搶2、龜山3搶2、平鎮2搶1。值得一提的是現任議員褚春來、蘇家明、呂淑真、陳萬得和林正峰等5名政壇長青樹，都當過2屆以上議員，本次都未登記，將禮讓新人。

國民黨桃園市議員下屆共提名35席，若提名大於現任登記席次就保障現任優先，像是桃園區提名7席，5席現任都登記，另釋出2席，有「朱立倫子弟兵」前文傳會主委凌濤、前八德議員劉茂群女兒張碩芳、前議長吳振寰兒子吳家靖3人登記，因此3新人若協調不成將辦初選。

同理八德則是保障現任朱珍瑤，前八德議員劉茂群女兒張碩芬、前中壢市民代表賴立竹、萬能科大講師古俊庭、前八德青工會會長趙宏勳、前議員楊朝偉5搶2；平鎮保障現任舒翠玲和黃敬平，前國民黨新竹市黨部書記長高宇彥、桃園市青工總會副總會長陳羽凡2搶1；另龜山現任無人登記，前議員李雲強妻子孫韻璇、大同里長林明義、龜山國際同濟會創會理事黃偉群3搶2。黨部指出預計4月初選，預計5月中完成提名。

至於蘆竹張桂綿、錢龍2席，大園徐其萬1席，大溪復興李柏坊1席，中壢劉安祺、梁為超、吳嘉和、邱奕勝、葉明月和謝克洋6席，楊梅涂權吉、周玉琴2席，龍潭林昭賢、徐玉樹、劉熒隆3席，平原陳姿伶、王仙蓮2席，山原簡志偉、陳瑛2席，因提名等於登記席次，資格審查後將直接獲提名，除錢龍是議員褚春來助理、謝克洋是台南市議員謝龍介姪子，其他都是現任議員。

現任議員褚春來、蘇家明、呂淑真、陳萬得和林正峰等5名現任議員，都當過2屆以上議員，甚至當過市長、立委，皆未登記參選，紛紛表示要禮讓新人，除褚春來有助理接班外，其他4人都「裸退」。其中曾任2屆平鎮市長、2屆議員的陳萬得，他受訪否認跟妻子呂玉玲是否選市長相關，強調「委員是委員」，希望世代交替，給年輕人機會。