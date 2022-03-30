共機今1架 侵擾西南空域 19:462022/03/30 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機侵擾我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運-8遠干機。空軍提供 共機今有1架運-8遠干機，侵擾西南空域，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。 根據國防部統計，去年共機擾台已逾約960架次。根據統計，共機去年11月侵擾西南防空識別區達159架次，是歷來數量第2多的月份；去年10月則是共機擾台次數最多的月份，高達196架次，10月1日到4日，4天就派出149架。 今有1架共機侵擾西南空域 7日未來 共機今有3架侵擾西南空域 #共機 #侵擾 #架次 #今有 #西南空域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今3共機侵擾西南空域 卡-28反潛直升機又再度出現 20:072022/03/15 政治 山東號航母通過金門外海 3架共機擾西南空域 00:262022/03/19 政治 共機低飛東引 軍方研判迷航 04:102022/03/21 政治要聞 禍不單行 台南IDF戰機癟氣卡跑道 04:102022/03/15 政治要聞 國安局證實 中共運8反潛機月初墜落南海 04:102022/03/11 政治要聞 幻象失事5分鐘後共機再挑釁 民航局即刻「聲援」廣播驅離 20:112022/03/14 生活 邱國正首度透露 我無人機可「滯空一天」：飛行逾1000公里 12:022022/03/23 政治 幻象2000失事 飛官跳傘獲救 04:102022/03/15 政治要聞 共機今年擾台250餘架次 國防部：將加速軍備籌獲 22:342022/03/23 政治 幻象戰機墜海「全面停飛」空軍駁斥外傳緊急升空攔截共機 13:482022/03/14 政治 敵意螺旋該降了 04:102022/03/28 時論廣場 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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