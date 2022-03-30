烏俄戰爭爆發後，兵制役期恐從4個月延長到1年，桃園多名議員直指許多役男希望提前入伍，詢問、甚至請託電話接到爆，民政局兵役科也坦言過去3月是淡季，6月畢業季將至才會來電詢問，近日進話量卻從個位數爆增到每周近20通，但目前徵到1999年次且有點塞車，強調政策尚未確定，且確定後也要公告1年才會實施。

「1天可以接10通電話！」議員黃敬平說，義務役恐從4個月延長到1年，消息一出，許多應屆高中畢業生和在學大學生都希望提前入伍，或是趁寒暑假接受二階段常備兵役軍事訓練，避免未來要服役1年，詢問甚至請託電話不斷，但只有暑假才能申請分階段入營，且要連續2年，中籤率也僅6成，相關規定民眾都不知悉，直指過去都只針對大專院校生宣導，應該向下紮根，走進高中校園面對面宣導。

「家長比孩子還緊張！」民進黨議員蔡永芳和陳治文也說「電話接到爆」，家長都關心新方案何時啟動、孩子何時能入伍，甚至直言希望搭上4個月末班車。國民黨議員周玉琴則說，不想當兵的還是有，像是桃園妨害兵役案件平均每年逾30件，呼籲民政局清楚告知役男相關刑責，加強宣導。

民政局兵役科坦言不但接到詢問電話，「議員關切電話更大增！」過去畢業季才會接到來電詢問電話，或是有應屆畢業生要趕在9月前出國念書希望提前入伍才會在5月來電，但近日確實顛覆過往，且不少是高中生或其家長來電詢問。

但兵役科也說，近2年因疫情有減半徵集甚至停徵，在訓練場地及教育人員有限情況下，徵兵有點塞車，目前徵到1999年次，且未辦理緩徵的役男還有逾千名等著入伍，不諱言：「等當兵比實際當兵時間長！」

兵役科指出，5月將開辦優先入營，過去都針對大專院校宣導，目前也已排定在5月前完成，今年也會增加高中場次，將待清明連假過後清點人力，規畫高中端宣導場次。