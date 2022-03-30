迴轉壽司店壽司郎之前因「鮭魚之亂」在台灣瞬間爆紅，最近有網友發現，去壽司郎點餐時找不到橙醋的選項，一問店員才知道已經不供應，讓他崩潰直呼居然沒了，並透露她平時最愛的鱈魚子軍艦淋橙醋無敵好吃，再搭上蛋黃美乃滋簡直絕配！

這名女網友28日在網路論壇《Dcard》表示，很久沒去吃壽司郎，最近去用餐時，在平板上找不到橙醋的選項，詢問服務人員後證實真的不供應了。她好奇詢問，有沒有人跟她一樣，去壽司郎不沾他們的醬油，而是淋橙醋的嗎？並希望壽司郎能繼續供應。

原PO指出，因為她覺得壽司郎的醬油偏鹹，所以都用柑橘橙醋，而且吃起來酸酸的超開胃，大讚她平時最愛的壽司郎品項鱈魚子軍艦，淋上橙醋無敵好吃，再搭配蛋黃美乃滋堪稱一絕。

貼文一出，網友紛紛回應「我也覺得他們家醬油比較鹹」、「昨天去也沒有了，明明上禮拜去還有橙醋的」、「怎麼可以沒有橙醋！！！每次去壽司郎一定會要來搭配」、「最愛的就是橙醋了，酸酸的味道超搭」、「真的沒了好傷心，壽司只要醋+1」、「竟然沒有了！！！」、「我幾天前去也沒有，但按服務鈴跟店員要會給」。

壽司郎接受媒體訪問時表示，由於台灣消費者對於橙醋的接受度不高，因此公司決定暫停在全台門市供應，各店用完庫存後已經下架，未來會考慮用在其他料理上。