受惠「日勝新京站」去年底完工交屋九成，加入貢獻營收和獲利行列，使得日勝生（2547）全年成功虧轉盈，每股稅後純益為0.07元，扭轉前三季虧損局面；董事會決議配發盈餘，每股現金股利0.2元。日勝生表示，最近新簽下台北市「僑安新村」危老重建案，開發方向確定，將興建為24層樓高綠建築大樓，為今年重點之一。

日勝生通過2021年度盈餘分配計畫，配發股東現金股利總金額約1.76億元，每股配發現金股利0.2元。

日勝生表示，去年建設事業認列青埔「日勝新京站」，2021年底交屋率已近九成。

至於康養樂齡事業方面，三芝「日初不老莊園」口碑銷售不俗，「樂陶居中和館」並以生活如家之社區型樂齡服務，獲頒國家生技醫療科技政策中心「SNQ國家品質標章獎」。

另外，循環經濟事業方面，日鼎水務收益穩定，2021年用戶接管戶數已達到11萬戶，每日可處理污水量10萬噸，顯示日勝生在各事業群循序部署規劃。

日勝生表示，2022年第一季建設事業子公司集順生已成功整合「僑安新村」B區危老重建案，此案位於台北市大安區與信義區交界的商業精華地帶，座落光復南路260巷與280巷間，面對捷運板南線國父紀念館站，緊鄰國父紀念館與光復國小，基地面積約1,000坪，文萃與交通兼俱。

集順生經過12年整合，獲得全數地主同意重建，初步計畫透過危老改建方式，結合整體綠化景觀，設計SRC綠建築之地下4層、地上24層結構空間，期望有效規劃稀有市中心精華地段，帶動舊社區危老重建趨勢與結構安全效益。