民進黨大岡山議員參選人陳慶鴻競選形象看板出爐。（邁向過半大聯盟提供／林瑞益高雄傳真）

民進黨大岡山議員參選人林志誠（中）近來努力拜訪基層民眾。（林志誠提供／林瑞益高雄傳真）

隨著民進黨議員登記完成、電話民調在即，參選大岡山市議員的陳慶鴻也不斷衝刺增加曝光度，近日台南市長黃偉哲、立委林俊憲、林宜瑾也都跨縣市為陳慶鴻站台助講及陪同車隊掃街。對手林志誠近來積極拜訪基層。

幫助陳慶鴻的首波攻勢是高雄立委邱志偉、劉世芳、許智傑、賴瑞隆、李昆澤及邱議瑩率先聯名推薦陳慶鴻。接著黃偉哲、林俊憲及林宜瑾則先後到岡山，為陳慶鴻錄製推薦影片，陪同車隊掃街。

陳慶鴻說，這麼多政治先進為他拉抬聲勢，令他振奮不已，雖然在地默默耕耘10年，但從幕後走到幕前仍需要角色轉換調整、逐步拉抬知名度。近日，陳慶鴻的新形象影片：與邱志偉騎乘摩托車的看板上線，都獲得不錯的迴響。

林志誠方面，湧言會也曾經出動「口譯哥」趙怡翔等4人幫他拉抬選情。立委趙天麟、林楚茵及新北市議員何博文、台北市議員阮昭雄等人接力輔選，陪他的車隊掃街加油打氣，為他拉抬選情。

林志誠近日把握最後的衝刺期，上午及下午駐點岡山重要交通路口拜票，向過往的人車招手致意並尋求支持，晚間鎖定橋頭區一帶車隊掃街，要強化選民對他辨識和支持。

林志誠曾經擔任高雄市長陳其邁競選總部副總幹事及在黨部服務的行政歷練，他希望未來進入議會協助市府團隊，為奠基高雄的發展而努力。