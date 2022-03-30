校園疫情擴散 9縣市17校全校或部分班級停課 19:552022/03/30 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部統計，這一波疫情造成全國17校採全校或部分班級停課（含線上教學）。（林志成攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 校園疫情蔓延，教育部統計，至今天下午3時止，當日有雲林縣、台北市、高雄市、基隆市、新竹縣、新北市、桃園市、新竹市及宜蘭縣計9縣市、17所園校（含幼兒園1所、國小6校、國中3校、高級中等學校3校、大專校院4校）受疫情影響，採全校或部分班級停課（含線上教學）。 另根據統計，從去年4月20日到今年3月30日下午5時30分止，共有1463個學生確診，包含大專校院生771人、高中生184人、國中生132人、國小生244人及幼兒園生132人。 台北校園整修未增停車場 遭批不懂睦鄰 彰化確診夫妻忙寵物展南北跑 發病前跑7縣巿 #校園 #9縣市 #班級 #停課 #統計 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中和公寓5歲童染疫 幼兒園209名師生採檢出爐 16:452022/03/29 生活 北巿校園＋2 某高職、國小附幼生確診 09:262022/03/30 生活 竹南鎮公所今年發放兒童節禮物 加碼送每人2千元教育券 17:152022/03/29 寶島 新北公幼廚工同工不同酬 議員：幼兒飲食堪憂 11:052022/03/29 生活 阻止疫情擴散 基隆市宣布校園暫停對外開放 21:082022/03/30 生活 頭份公辦民營幼兒園遭教育部廢止 183名幼兒待安置 15:152022/03/28 生活 公幼廚工不同酬 議員批侵害幼兒食安 04:102022/03/30 地方新聞 斗六2線公車優化 電子票證免費搭 04:102022/03/30 地方新聞 搭同學爸便車染疫！復旦高三女學生確診 全班停課10天 17:372022/03/29 生活 頭份公辦民營幼兒園遭廢止 183童待安置 04:102022/03/29 地方新聞 北巿校園再爆第4例確診 中正區國小舞蹈班外聘老師染疫 10:132022/03/30 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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