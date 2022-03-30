校園疫情蔓延，教育部統計，至今天下午3時止，當日有雲林縣、台北市、高雄市、基隆市、新竹縣、新北市、桃園市、新竹市及宜蘭縣計9縣市、17所園校（含幼兒園1所、國小6校、國中3校、高級中等學校3校、大專校院4校）受疫情影響，採全校或部分班級停課（含線上教學）。

另根據統計，從去年4月20日到今年3月30日下午5時30分止，共有1463個學生確診，包含大專校院生771人、高中生184人、國中生132人、國小生244人及幼兒園生132人。