油價持續飆漲，消費者轉向購買電動機車，但與日常用車息息相關的資費方案卻漲聲響起，Powered by Gogoro Network（PBGN）將自4 月1日起調漲資費。KYMCO趁勢於今（30日）宣布將於4月1日啟動全新資費方案，要以全面超越對手的優惠方案搶佔電動機車市場，提前引爆資費大戰。

KYMCO Ionex車能網3.0歡慶周年，祭出市場最狂方案。（光陽提供）

KYMCO於此時逆勢操作，目的是進一步宣示品牌致力於台灣消費市場推動電動機車，並且刺激消費者從購買燃油機車轉換為電動機車的決心。以新推出的雙顆電池1249方案為例，車主最低每月只要150元，即可享有高達1305安時的方案，每月現省1099元；另以單顆電池499方案為例，在計算加贈的免費300安時後，可從可使用的250安時躍升為550安時，增幅達2倍以上。

光陽推出的Ionex全新資費具有四大特色。（光陽提供）

KYMCO行銷長林振盛表示，今年電動機車銷售比往年成長一倍以上，約占整體機車市場的12%-13%，也就是說每賣出100台機車，就有約12台是電動機車。另外，近期油價受國際局勢影響，波動情況蠻大的，反而有利於選購電動機車，至於能否達到政府的目標，則有賴政府政策及廠商努力，以及全民對綠能環保概念的接受度。

林振盛強調，KYMCO會依既定的步驟跟策略推進，不會一味盲從作價格競爭，至於今日推出的資費方案，是根據不同騎士需求而訂定，期望藉此吸引更多人成為Ionex車主，進一步擴大KYMCO在電車市場市佔率。另方面，自Ionex3.0推出後，即以飛快速度擴增換電站數，目前建置已超過1200站，預計今年底要達到2000站規模，對於解決車主的旅程焦慮，以及提升使用電車的便利性，會有很大的改善。

林振盛進一步指出，消費者購買電動機車時，一方面會從過去燃油機車的使用經驗做參考，二來會比較市場各品牌電動機車的性能及規配，以及資費內容的差異，再區分出自己是屬於低用量、中用量或是高用量，而這些消費者的聲音，不管是低、中或高用量的客群，我們都有聽到，都是Ionex要爭取的客群，因此推出全面超越對手的優惠方案。

KYMCO行銷長林振盛表示，今年電動機車銷售比往年成長一倍以上，約占整體機車市場的12%-13%，也就是說每賣出100台機車，就有約12台是電動機車。（光陽提供）

Ionex的全新資費於4月1日上路，針對高里程騎士，新增2個雙顆電池高用量的超優惠方案，其中「1249方案」每安時1.7元，除基本費所內含的735安時外，再加贈570安時，合計可使用1305安時。綁約18個月基本費降至949元；「1279勁量騎方案」每月基本費1279元，每次申辦至少使用3個月，不限使用安時勁量騎，是超高用量騎士的最佳選擇。

另外，KYMCO Ionex同時進行免費換電799/499優惠，在全新資費方案推出後，同步適用於全系列購車方案。單顆電池299、499方案，雙顆電池299、499、799方案，在免費換電優惠下，基本費降為0元。全新的1249方案，可使用1305安時，在免費換電優惠下，綁約後基本費降為150元，而超高用量的1279勁量騎方案，在免費換電優惠下，基本費更是降至480元。

KYMCO Ionex 3.0除了推出業界最狂資費，同時推出購車優惠3重送方案。（光陽提供）

Ionex全車系包括i-One、S6、S7、S7R等，每部車針對不同客群需求設計，頗受車主好評。（光陽提供）

光陽工業董事長柯勝峯表示：「自從Ionex車能網誕生至今，KYMCO不變的初衷，是解決電動機車在推廣與使用上的障礙，讓每個人都能擁抱即將到來的電動車時代。今天適逢Ionex 3.0推行滿周年的契機，向大家宣布一系列的全新電池資費方案，讓不論是穿梭在巷弄鄰里的菜籃族、每日通勤的機車族，甚至是享受長途騎行的休旅族，都能找到怎麼算都最划算的資費方案，安心入手全新一代的Ionex電動機車。」

光陽工業董事長柯勝峯表示：「自從Ionex車能網誕生至今，KYMCO不變的初衷，是解決電動機車在推廣與使用上的障礙，讓每個人都能擁抱即將到來的電動車時代。（光陽提供）

柯勝峯補充，KYMCO始終以「最得我心」的品牌精神，將顧客的需求擺在第一位。我們會持續聆聽消費者的心聲，以最具市場競爭力的價格，推出超越大家預期的產品與服務，持續致力於二輪車電動化的轉型，讓每個人都能安心擁抱電動車時代的來臨。