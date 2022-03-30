俄羅斯進攻烏克蘭，位於基輔北方的安托諾夫機場，第一時間也被俄國空降兵發動攻擊後接管。空軍退役少校邱世卿表示，俄烏戰爭第3天勝負已定，因為俄軍占領基輔北方的安托諾夫機場，接下來的戰爭，烏克蘭都是處被動狀態；而從實際的戰爭結果來看，俄羅斯則佔上風。

邱世卿今(30日)在政論節目《新聞大白話》中表示，俄烏戰爭開戰第3天勝負已定，因為俄羅斯大膽的用空降兵占領基輔北方的安托諾夫機場，烏克蘭出動3個旅，仍推不掉占領機場的那群俄羅斯空降兵，而該機場的位置，相當於在烏克蘭心臟上面放了一把匕首。

邱世卿接著指出，俄羅斯占領安托諾夫機場成功以後，馬上造成很多連鎖反應，烏克蘭西邊的部隊通通動不了，烏國總統澤倫斯基就會面臨一個抉擇，是要把部隊調回來保衛基輔，還是要繼續不斷地把資源送往烏東，但如此做，基輔若被攻陷怎麼辦？也就是說，俄羅斯透過這個方式逼迫澤倫斯基做抉擇，而這個抉擇很困難，因不論做任何抉擇，都不會讓基輔的日子好過。

邱世卿表示，他之所以說俄烏戰爭第3天勝負已定，就是因為俄羅斯占領基輔北方的機場，這個動作成功以後，接下來的戰爭，烏克蘭都是處被動狀態，完全沒有任何主動的權力。

主持人問到，以軍事專家的眼光來看，俄羅斯看起來佔上風嗎？邱世卿回應「對」，就實際的結果來看，從2月24日戰爭開打到現在，所看到的烏克蘭戰績，都是規模很小的，但俄羅斯攻打下來的地方，烏克蘭卻沒有一次反攻成功；還有烏克蘭在烏東有9個旅，幾乎是整個烏克蘭軍力的一半，戰事一開始，俄羅斯部隊往前推進的規模都很小，烏克蘭這9個旅卻沒殲滅過俄羅斯的營級戰術群。