C.T.O 開網路節目《C.T.O瘋狂實驗室》。（AMM亞洲心動娛樂提供）

C.T.O開春「報喜」宣布再添新身分！斜槓首次當起主持人的C.T.O四位成員仕偉、薛恩、宇慶、振緯將與AMM亞洲心動娛樂這個跨台港星馬四區的娛樂平台獨家合作，開設全新網路直播節目《C.T.O瘋狂實驗室》，他們把老闆羅志祥先前主持的節目影片片段全都搜出來當成「教材」反覆觀看，團員仕偉表示：「從出道到現在老闆都有一直帶著我們、教導我們在節目上要如何說話，或是觀察隊員們說話時可以怎麼搭話，我們也希望可以在主持中找到屬於我們自己團的主持風格！」

而對於自己子弟兵首次主持節目，羅志祥採取默默支持打氣的方式，除了傳訊為C.T.O加油外，更在網路上分享他們開新節目的資訊，讓C.T.O笑說：「老闆應該是對我們很放心吧！」被問到有無再向老闆羅志祥討教一番，振緯笑說：「其實從剛出道的時候我們很常被老闆被罵上節目反應不好，或者很無聊之類的，罵著罵著我想討教也討的差不多了！」

廣邀英雄帖歡迎各方藝人好友來實驗室玩的C.T.O最想找老闆羅志祥「做實驗」，仕偉表示：「之前很多時候都是老闆訪問我們，我也很想嘗試看看訪問老闆的感覺，也可以在他身上多多學習！」團員宇慶則想訪問自己的偶像OZI，他表示：「OZI在音樂及生涯規劃都是很有才華及想法的人，最近還推出了個人品牌，如果能訪問到他，是件很榮幸的事！」

AMM亞洲心動娛樂的總監金志遙去年在 AMM心動創台夜因緣際會邀C.T.O來擔任表演嘉賓，對他們敬業且認真的模樣留下深刻印象，與羅志祥情同兄弟的他私下被這幾位大男孩喊「師伯」，也因此這次向大老闆們推薦C.T.O開新節目，成為C.T.O斜槓當主持人的幕後推手，他表示：「C.T.O有實力又謙虛有禮貌，再加上看到C.T.O的粉絲在線上力挺他們的模樣，覺得他們是極為有潛力的主持新秀！」

事實上從去年多角化經營自己演藝事業的C.T.O除了當起電台DJ還開始經營YT頻道，期許自己能成為全方位藝人的他們盼藉由在不同領域中嘗試去碰撞累積經驗及學習新事物，這也是他們這次願意接下主持棒的最主要原因，C.T.O四位成員更表示：「接下來除了主持外，也會持續發表新的音樂作品，更希望有機會能嘗試戲劇演出，敬請期待。」