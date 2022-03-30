消防局30日上午舉行救護車到院前12導程心電圖機上線啟用，暨胸悶、痛病患救護情境演練。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁等人實際了解前12導程心電圖機的相關配備和使用方式。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

消防局30日上午舉行救護車到院前12導程心電圖機上線啟用儀式。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

在社會各界捐贈下，嘉義縣24輛救護車全面配置12導程心電圖機，醫院也配合為病患打開一條綠色通道，大幅縮短疑似心肌梗塞患者的醫療診斷、判讀與治療時效，「救人也救心」，尤其多爭取30分鐘搶救時間，讓患者就醫後提高存活率、降低殘障率，嘉義縣長翁章梁形容這是他就任縣長以來，最高興的一件事，因為搶救生命無價。

嘉縣老人人口比率全台居冠，根據消防局統計，嘉縣到院前緊急救護勤務因胸悶、痛送醫案件，每年高達600件以上，平均每天有1.7人因胸悶、痛由救護車後送到急診室，如救護車就配置12導程心電圖，能讓救護隊員在車上透過雲端與院方合作的醫療團隊進行判讀與即時診斷，提高接受治療效益，大幅降低死亡率。

在愛爾麗集團、英威康科技股分有限公司、夆典科技開發股分有限公司、縣議員黃芳蘭、財團法人九華山地藏庵、社團法人嘉義市嘉邑行善團聯合捐贈下，嘉義各消防分隊24輛救護車全面配置12導程心電圖機，供鄉親緊急救護使用。

醫療顧問團團長，大林慈濟醫院醫師李宣恭表示，救護車導入12導程心電圖機系統後，醫師可以即時判讀病症，即早啟動救治，搶救人，也要搶救心，因為「心」壞掉了，生活品質將大打折扣，這套系統將讓嘉縣的緊急救護邁向新的里程碑。

翁章梁感謝善心人士一起來搶救生命的義舉，指今天是嘉縣非常重要的日子，因為這套系統讓原本到院後才能進行的等候診斷、檢查與治療，在救護車上就先做了，且多爭取30分鐘的搶救時間，就是在搶救人命，當病患因這套系統挽回生命時，相信捐贈者、消防弟兄和醫師都會很高興。