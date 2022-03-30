金大建築系期待「建築設計」微課程的安排，讓高生中對環境與相關領域的連結有更多認識。（金大提供）

金大建築系老師李俊凱（右）開講「建築設計」微課程。圖左為金中校長許自佑。（金大提供）

國立金門大學攜手金門高中辦理「建築設計」微課程，帶領高中同學透過建築語彙和建築樣式，探索洋溢生活美學與豐富情感的建築世界，也讓自己在邁向多采多姿的大學路上，有更多的科系認識與選擇。

應邀講授的金大建築系老師李俊凱表示，每個人都有美學和藝術細胞，建築領域內充滿許多美學和新奇的地方。這項課程的內容從梁靜茹的崇拜MV論述出發，切入水、光、風等物理環境層次的體會，接續討論建築設計與詩、哲學、電影、雕刻、舞蹈、書法、繪畫、音樂、服裝、戲劇的連結和關係，讓學生全面展開建築設計與生活中各種美學形式的認識和體會，並兼及閩南傳統建築學、閩南老街、閩南傳統建築民居、閩南後冷戰遺址，和未來建築設計的發展。

金大建築系主任張旭福指出，該學系培育具有技術整合能力與融合地域文化與當代思潮、理論與實務兼具之建築人才，課程著重建築與城鎮空間規畫、永續建築與綠建築低碳節能、建築與文化資產保存等特色面向，除了專題操作型的設計課程引進大量具備專業實務經驗的業界建築師外，以建築設計、建築實務、設計研究議題與工作坊方式，常態性地與各建築學系、機構交流，歡迎有更多優秀青年前進金大建築系，一起實現人生理想。

金門高中許自佑校長、李衛脩主任、李榕茵老師與金大建築系許正平教授和秦大崴、和余遠志同學等人，也一起參與這項具有探索精神的微課程設計和規畫，期待帶給有無限可能的同學一些協助和啟發。