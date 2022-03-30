為表彰女性在社會發展歷程中扮演的各種重要角色，並倡導性別平等觀念，中華郵政公司與國立歷史博物館共同策劃於111年4月1日至7月3日，在郵政博物館6樓特展室舉辦「真善美–方寸間的女性形象特展」；除了展出郵政博物館典藏之國內外與女性主題相關郵票及國立歷史博物館珍藏之精美織品與版畫等文物，亦呈現百年臺灣婦女權益發展史，藉由引領觀眾探索古今中外的女性形象，認識女性多元傑出表現，達到友善平權、相互尊重、社會和諧的目標。

特展首日（4月1日）上午10時於展場舉行開幕典禮，並安排國樂演出及揭幕儀式。另為服務用郵民眾，同日上午9時至12時於該館1樓營業廳設立臨時郵局，現場贈送館贈封，數量有限，歡迎蒞臨索取。

展覽期間，凡於展場打卡或拍照上傳至個人FB或IG，經導覽人員確認，即可獲贈該特展專屬明信片1份，數量有限，送完為止。活動詳情請至中華郵政全球資訊網或郵政博物館網站查詢。