2022年為期九天八夜的大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，即將於國曆4月8日正式啟程，一卡通公司跟隨大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動的腳步，連續幾年為信眾開發多款一卡通文創紀念商品深獲好評，今年再次取得授權，將神轎頂莊嚴的五指山銅飾，等比縮小設計成會發光的立體一卡通，希望讓大甲媽的信眾們遶境的記憶得以延續，並於日常生活中隨時遵循媽祖的光輝指引，廣受恩澤護佑闔家平安。

在大甲鎮瀾宮媽祖遶境綿延不絕的隊伍中，媽祖鑾轎轎頂閃爍耀眼光芒的銅雕五指山，是遶境行程中的重要指引，更是追隨媽祖腳步信眾的精神指標。神轎在民間信仰儀式中扮演重要角色，精雕細琢的神轎製作更傳承千百年的傳統工藝，大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎轎頂精緻的銅雕五指山為其一大特色，今年一卡通公司特別取得鎮瀾宮的官方授權，設計具一卡通功能的迷你版五指山掛飾，呼應今年遶境主題「同心」，受到媽祖慈暉指引，一掃疫情陰霾，齊心向前。

一卡通公司表示，要將銅雕五指山成功縮小成迷你版並不容易，除需維持雕花的細緻度及銅雕金屬的質感，更要掌握廟宇信仰的莊嚴精神，為了更凸顯五指山為追隨大甲媽的指標精神，特別加入了LED燈的設計，嗶卡時鎮瀾宮字樣的地方會亮起綠色明燈，就如同受到媽祖的光輝指引，護佑生活一路平安順遂。

鎮瀾宮《五指山》立體一卡通首批發行5,000張，每個售價599元，將於2022年4月6日上午11點至4月17日期間開放網路預購，預購地點為7-ELEVEN ibon、全家FarmiPort、鎮瀾買足線上購物商城等，有興趣信眾敬請把握收藏機會。