LINE Pay致力提升用戶的支付便利性，持續拓展合作通路且提供優惠回饋用戶，因應春天換季消費旅遊潮，LINE Pay宣布攜手全台各大景點、通路放送更多補貼回饋，並加碼用戶可透過LINE Pay「合作通路」點選指定主題標籤領取優惠券，延續年後消費買氣並為母親節檔期提前暖身。

為了讓行動支付的便利性深入用戶日常生活，LINE Pay積極規劃各類用戶回饋方案，根據LINE Pay統計，LINE Pay今年第一季推出多達120檔優惠活動，如同天天都有至少一檔新優惠推出吸客。目前LINE Pay全台支付據點已突破37萬處，不論是大型連鎖品牌或中小型店家，都是LINE Pay共同推動行動支付的重要夥伴。即日起至四月底，LINE Pay再攜手超過130家通路齊推優惠，讓用戶在各式場域皆能透過LINE Pay便利且安全地消費，鼓勵民眾使用零接觸支付以減少接觸風險。

春天漸暖是旅遊的最佳季節，LINE Pay首度串聯台中超過70個涵蓋吃喝玩樂的景點推出「春遊台中」活動限定回饋，自4月1日至5月2日止，用戶於指定合作店家包括紅巢燒肉工房、Coffee Stopover及新開幕的PARK2草悟廣場等地消費筆筆皆可抽紅包，最高可得LINE POINTS 100點回饋，點選LINE Pay「合作通路」中的「春遊台中」標籤再領取2張30元專屬優惠券。兒童節連假在即，LINE Pay邀闔家大小享受幸福親子時光，整個四月於異想新樂園、飛牛牧場、Xpark等親子樂園筆筆消費皆享LINE POINTS 5％回饋，點選LINE Pay「合作通路」中的「親子/毛孩」標籤可加碼領取50元專屬優惠券。

提供連假返鄉出遊用戶優惠，LINE Pay於4月2日至4月5日、4月30日至5月2日推出國道快閃限時優惠，用戶於國道服務區消費滿100元即享LINE POINTS 10點回饋，每人每連假限得2次。4月1日至5月31日於加油站消費500元即可抽紅包，最高可得LINE POINTS 66點回饋。滿足用戶對於零接觸支付的各式需求，用戶出遊前也可透過LINE Pay保險平台搜尋旅平險，即可快速連結至保險公司完成投保，讓LINE Pay陪伴用戶平安出遊、安心購物。

因應母親節強檔陸續起跑，LINE Pay攜手多家百貨推優惠回饋迎節慶送禮商機。即日起至4月10日止，用戶於MITSUI OUTLET PARK單筆消費滿2,000元立即享LINE POINTS 66點回饋。3月31日至4月20日止至新光三越單筆消費滿3,000元即享LINE POINTS 1％回饋，綁定富邦J POINTS卡再額外加碼LINE POINTS 5％回饋。今年甫開幕的SKM Park也提供優惠回饋用戶，自4月1日至5月8日止，用戶單筆消費滿1,200元即可抽紅包，最高可得LINE POINTS 200點回饋，綁定中國信託LINE Pay卡消費滿1,200元再享LINE POINTS 4％回饋。

萬物齊漲，針對外食族LINE Pay也持續應援。回饋喜愛麥當勞的粉絲，即日起至12月29日止，用戶每逢二、三、四使用LINE Pay筆筆皆享LINE POINTS 3％回饋。即日起至4月30日於指定火鍋名店如老先覺、石二鍋、12MINI等餐廳消費滿499元立即享LINE POINTS 15點，綁定中國信託LINE Pay卡再享LINE POINTS 4％加碼回饋。

便利的行動支付已深入民眾生活成為不可或缺的存在，LINE Pay將持續打造更便利、優惠、安心的支付生態圈，串連多元的生活場景，助用戶聰明消費、樂享回饋。