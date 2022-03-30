Barry Chen 推出全新單曲〈不溫柔情歌〉。（華納音樂提供）

Barry Chen 全新單曲〈不溫柔情歌〉今天(3／30)於各大數位音樂平台正式上線。從歌名看似是首獻給所愛之人的情歌，卻其實是闡述他對嘻哈音樂的情感；除寫下出道至今的感觸，更「告白」Hip Hop對他而言是非常重要的存在。出道已10年的他，還曾因生活拮据，受到姐姐的幫助，如今他也正離目標越來越近。

而MV則選在台中的石頭公園取景，場景充滿廢棄遊樂設施，劇情中Barry化身為考古學家，在一座廢墟的遊樂園區中探索著回憶。在不斷找尋的過程中，挖出了許多Barry從出道至今的「古物」，包括紀錄靈感的筆記本、參加選秀節目留下的項鍊、歷年來發行過的專輯...等，這些都是他10年來的累積，領著他一步一步走到現在。

回顧這些年，Barry說：「剛開始走這條路的時候確實很辛苦，不過除了感謝自己的堅持，也謝謝家人、朋友的支持。」透露剛玩音樂時，姐姐因為捨不得看他生活過得拮据，還曾掏出私房錢塞給他。Barry表示：「有一天回家看到桌上6000元的紅包，旁邊還附了一封信寫著『這些錢或許可以幫你度過一陣子，這就當作我投資你』，當下很感動，給了我很大的動力。」他也自曝曾自我懷疑，覺得自己的聲音沒有被聽見被欣賞，看著音樂路上的朋友不停進步，但自己卻四處碰壁，那陣子常在深夜崩潰大哭。

如今他正一步步陸續完成從小立下的夢想，用自己的影響力，唱出身旁來自社會底層的聲音；Barry也用自己的故事，鼓勵每個正在逐夢的人們。