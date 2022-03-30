上海今舉行疫情記者會，上海中醫藥大學附屬龍華醫院終身教授吳銀根在會上指出，中藥治療能讓「病人核酸轉陰時間能縮短」。

吳銀根指出，上海中醫專家根據臨床表現和救治經驗，總結出新冠肺炎變異株感染病屬濕毒疫，這是一種以濕和毒為最主要病因的疾病，用的方法是解熱毒、化濕毒、祛瘀毒作為主要治療的法則。

吳銀根續指，在前一個階段治療當中發現用了中醫中藥以後，「病人核酸轉陰時間能縮短，症狀控制時間例如發熱比不用中藥的也可以縮短，其他症狀跟狀態調整也是比較好的。」

關於民眾自己用中藥進行防護或調理，吳銀根建議他們要基於「健脾、化濕、清熱」來選擇中藥。「對於輕症病人或者無症狀病人可以選用連花清瘟膠囊」，經過新的實驗證明對Omicron病毒有很好的抑制作用，對Omicron變種病毒造成的細胞損傷也有作用。

除了連花清瘟膠囊，吳銀根也提到，可以服用上海龍華醫院製定了「龍醫正氣方」，這由銀花、連翹、藿香、白術、甘草五味藥組成的，沒有副作用。他表示：「假如不想找醫生處理，自己用點藥，中醫經常用的玉屏風散或者補中益氣湯，對於氣虛、補氣和平常傳統中對感冒有治療作用的藥也可以採用。」

吳銀根最後強調，需根據病人的狀態服用中醫，若症狀持續不適，須找專業醫生諮詢。