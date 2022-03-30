近日外界相當關心用電問題，台電台北市區營業處為了解大用戶用電需求，於今日上午舉辦111年度大用戶座談會，邀請契約容量達100瓩以上的高壓用電大戶，包括各大百貨商場、大飯店共同參與，安排專員桌邊服務，即時瞭解大用戶用電需求，提供諮詢並協助申辦相關措施方案。

台北市區營業處表示，穩定供電是能源政策的首要目標，近來全國各界關注台電的一舉一動，任何的停電事故均會受到各界高度關注，台電公司也會聆聽大用戶寶貴意見。

台北市區營業處指出，停電事故和設備老舊、電纜絕緣裂化有很大的關係，部份係因施工挖損、外物踫觸等造成，台電將更努力落實設備巡視及維護點檢，汰換老舊設備、針對電纜及接頭之絕緣劣化善用自動化系統進行預知性評估，或是以紅外線熱影像拍攝開關、接頭、變壓器等設備，如發現異常高溫，立即安排停電更換，強化預防性維護與改善，以減少停電事故發生。

隨著政府推動能源轉型，朝著發展綠電、減煤、非核方向前進，傍晚太陽下山後，缺少太陽能發電的夜尖峰用電時段如何因應，成為新的課題，台電除在座談會中針對時間帶調整及需量反應負載管理措施進行簡報外，同時邀請去年7月剛加入台電電力交易平台輔助服務的聚合商分享交流。

台北市區營業處也指出，為建立與用戶雙向交流管道，會持續不定期舉辦大用戶座談會，藉由面對面的溝通交流，更能實際瞭解並滿足用戶需求，也呼籲企業大戶踴躍參與節電及移轉夜尖峰用電措施，期盼共同為穩定供電貢獻一份心力。