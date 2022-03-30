櫃買中心30日表示，金可國際公司（8406；簡稱：金可-KY）因與Glamor International進行合併，由Glamor International之母公司Glamor Vision以現金作為受讓金可-KY股份之對價，金可-KY將成為Glamor Vision百分之百持股之子公司，核有櫃買中心業務規則應終止有價證券櫃檯買賣之情事，依規公告自4月21日起停止該公司有價證券交易，並自4月29日（合併基準日）起終止金可-KY有價證券櫃檯買賣。