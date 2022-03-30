中央銀行公布2021年第四季本國銀行國家風險統計，直接交易對手基礎統計的外國債權（即直接風險）餘額續增至5,221.56億美元，季增99.62億美元或1.94％，其中對美國曝險連續26季居第一位，直接風險餘額來到1,157.77億美元，季增最大的是「世界工廠2.0」的越南12.75％。

央行官員表示，去年第四季本國銀行外國債權直接風險餘額增加，主要是對銀行債權增加所致，曝險對象以非銀行私人部門占59.88％最多，其次銀行占29.91％，公共部門占9.47％。若依保證人基礎統計的外國債權（即最終風險）淨額為5,026.33億美元，季增111.51億元或2.27％，曝險對象以非銀行私人部門占57.12％為主，銀行占30.94％居次，公共部門占11.15％。

這次配合國際清算銀行（BIS）發布新的統計原則，直接風險與最終風險的名稱跟著做調整。央行官員說明，名稱代表的意義並沒有改變，其中有關國家代碼、國家類別、地區別的分類，也調整不再統計。

國銀第四季最大曝險國仍是美國蟬聯，但終結連續六季增加，小幅季減5.45億美元或0.47％，第二大海外曝險仍是大陸，直接風險餘額季增7.14億美元至594.83億美元。央行官員說明，前十大曝險國以越南及新加坡增加二位數較明顯，新加坡主要是銀行拆存增加所致，越南除銀行資金拆存增加外，台商及當地企業資金需求高，使得放款續增的結果。

曝險前十大國家（地區）依序為美國、大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、新加坡、開曼群島、越南及英國，合計3,875.4億美元，占直接風險總餘額的74.22％。

前十大最終風險排名不盡相同，依序是美國、大陸、盧森堡、日本、香港、澳大利亞、南韓、開曼群島、越南及法國，其中南韓及法國在直接風險排序各為第11及第13，主要是國銀對南韓及法國銀行海外分行的拆存，最終回到該國所致，合計前十大餘額3,719.68億美元，占總餘額的74％。