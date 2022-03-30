兩年半前就決定要投入台北市第三選區松山信義市議員選舉，今年30歲的田方倫出生、長大、求學、創業都在松山區，家人、同學、朋友都是田方倫的競選的後盾。

田方倫就住在松山火車站旁，讓他印象深刻1999年的921大地震，地震搖完先停電、接著警察騎著摩托車廣播要求住戶撤離，因為東星大樓倒了、看著房子倒下來，觸目驚心的斷垣殘壁，自己的補習班老師、同班同學就住在裡面。

田方倫說，對於地震、防災政府應該要做的更多，如果再發生一次921，台北市有多少房子會倒下來？擔任民代就是要督促政府做好這件事，保護人民生命財產安全。而且台北市的停車位不夠、巷子小，其實都更了，路就出來了，應該要由政府做莊、讓利，鼓勵老房子都更。

田方倫反對蓋公宅，公宅又不是住一輩子，台北市不需要公宅，而是需要中繼宅，都更改建的時候住戶需要地方住，全部移居到原區域的中繼宅或是給補償金，政府直接規定只能住3年半，政府幫忙監督建商，這樣都更速度就會快。

空戰陸戰表現在平均之上的新人，田方倫主打在地性、戰鬥性，羊肉爐店更是一個和選民拉近距離的據點。田方倫說，自己代表的真正地方基層的聲音，當過議員助理知道民眾要的是什麼，看板上真的放上自己的手機號碼「有事打呃這支」，真的有事都可以聯絡到田方倫。

之前曾有廣告公司分析Google網搜關鍵字，以「田方倫的爸爸」、「田方倫的父母」的搜尋紀錄最多。田方倫說，爸爸媽媽是退休人士，並不是什麼商場、政界多厲害的人，自己真的是沒有背景的年輕人，私立大學畢業，做過很多工作，這也造就了他直言敢言的形象，田方倫認為自己沒有包袱，黨內有不對的事情就要說。

田方倫歷練過連勝文競選團隊、前台北市議員李新研究室法案助理，不負新哥所託輔選李柏毅接棒也順利當選，年僅30歲工作經驗相當豐富，從菜市場到百貨公司、從賣菜到賣女裝，不一樣的年輕人田方倫熱愛這個城市，以是松山人為驕傲。