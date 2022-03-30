根據空軍的預算編排， E-3C哨兵預警機( E-3 Sentry AWACS)有半數將不再操作，這顯然是汰換預警機的第一步，畢竟該機種也服役45年，確實已到世代交替的階段。美國空軍還未決定下一代預警機的選擇，不過極有可能是波音的E-7楔尾鷹(Wedgetail)。

美國空軍時報(Air Force Times)報導，奧克拉荷馬州的廷克空軍基地(Tinker AFB)的第552空中管制聯隊是美國空軍的E-3哨兵機的大本營，未來該基地的E-3將有半數被封存。據星期一發布的美國空軍2023財年預算，至少一半的E-3C將在未來幾年淘汰。

E-3C是1976年問世的空中預警機，採用波音707客機為機體，在機背上加裝大型的的旋轉雷達，圓盤裝的雷達罩也成了它最大的外觀特徵。它可搜查半徑400公里範圍內的空中目標，並指揮自己的戰機前往應對，因此它不只是預警，也是空中指揮者。

E-3很快成為北約與其他美國盟友空軍的採購，包括英國、法國、沙烏地阿拉伯和日本都以E-3做為空中指揮官。其中日本的E-3屬特製版，機體採用波音767客機，內部再加上E-3同架購的航電與雷達，因此嚴格上它並不算E-3，而是E-767。

美國空軍副助理預算部長詹姆斯佩奇阿少將(James Peccia)表示，退役一半的E-3是個兩難的選擇，它目前機體老舊，維護成本太高，而且安全防護設備不足，容易受到現代和未來地對空導彈的攻擊，這是退役的主因。當然，失去半數E-3也會使空域監視能力出現差距，但以現有的美國空軍預警能力而言，並不是無法克服。

美國空軍部長肯戴爾(Frank Kendall )表示，將在未來幾個月內決定新預警機。