繼上海、深圳、和北京證券交易所日前發布減免上市公司2022年相關費用後，北京證券交易所網站30日加碼發布，關於免收2022年度上市費用的通知，決定免收全部上市公司2022年度上市費用。

北交所通知指出，「各市場參與人：為進一步貫徹黨中央、國務院關於疫情防控的相關決策部署，認真落實證監會黨委關於支援實體經濟的有關要求，經研究，北京證券交易所決定免收全部上市公司2022年度上市費用。」

此前，新華社3月18日報導，深圳證券交易所發布通知，免收深市上市公司2022年度上市初費、上市年費和股東大會網路投票服務費。今年以來，深交所已免收陝西省、河南省和天津市三地上市公司2022年度相關費用。此次擴大減費範圍，是深交所全力支持疫情防控和實體經濟發展的又一務實舉措。

上海證券交易所3月17日發布通知稱，鑑於深圳市、內蒙古自治區、山東省、吉林省、上海市等地近來疫情發展情況，上交所決定免收近期受疫情影響地區上市公司2022年上市初費和上市年費，並指導下屬上證所資訊網路有限公司免收近期受疫情影響地區上市公司2022年股東大會網路投票服務費。

同日，北京證券交易所發布通知稱，為加大對實體經濟的支持力度，支持受新冠肺炎疫情影響較大地區經濟加快恢復發展，北交所決定免收註冊地在深圳市、內蒙古自治區、山東省、吉林省、上海市的上市公司2022年上市年費。大陸全國股轉公司也將免收註冊地在以上地區的掛牌公司2022年掛牌初費和掛牌年費。

業內人士表示，以2021年公司資料測算，北交所和大陸全國股轉公司本次預計減免費用超4500萬元人民幣，惠及掛牌上市公司近1400家。如果考慮到2022年新增企業的掛牌和上市費用，實際減免的費用將會更多。