美女插畫家泥泥（泥泥學姐、JANiE）擁有F級吸睛上圍，憑犯規身材和厲害的畫畫才藝，在IG擁有184萬粉絲，臉書也有破113萬高人氣。日前泥泥致敬經典動漫《JoJo的奇妙冒險》，竟買來日漫挖空做成面具，犧牲顏值cosplay「被替身能力變成書的人」，被讚Cos出新高度，堅持做自己喜歡的事在數據上也得到回報；昨(29)日泥泥大玩「違反地心引力」魔術奏效，今(30)日終於歡慶TikTok（抖音）也達到百萬追蹤。

泥泥昨(29)日為了衝人氣「催票」，發影片大玩「違反地心引力」魔術，只見她綁起金色長髮雙馬尾，上身穿貼身粉紅色運動上衣，下身黑色長褲滿是居家休閒風；22秒畫面中她雙手撐地，將兩腳向後抬起放在門上，右手拿起瓶水做起啞鈴動作，隨後竟然「雙手離地」舉啞鈴，此舉明顯已經違反了物理常識；會不會是「天地錯置」的魔術屋？但看泥泥打開瓶水一喝，水仍是落在地板，推測是泥泥背後藏有特殊機關。

泥泥寫道：「Workout Day 運動起來 Try this!! 試試看你們做得到嗎～#TikTok @janie.lin 追起來！快一百萬了！就差你了！」；網友回應：「好強 看不出來」、「要這麼厲害的嗎」、「ㄟ不是怎麼辦到的」、「喔喔喔！」、「我做不到」、「妳身後有什麼東西固定住妳！」，1天破10萬讚。

這個厲害影片果然幫助她抖音達標，今(30)日在臉書發布歡慶感言：「就，紀念一下！第三個一百萬。今年一月一號開始日更到現在，三個月衝到一百萬訂閱。雖然有些人覺得TikTok都是屁孩在用的，但上面真的非常非常多很厲害的國內外創作者，大家都很用心的在做每一支好笑或有趣的影片，不可否認的也帶領了很多迷因。至今日更剛剛好三個月，感謝呆米歐源源不絕的超強企劃，讓我有兩支破千萬觀看，跟無數支幾百萬觀看的影片。」

泥泥還說：「今年的第一個目標達成了，下一個是什麼呢？」並標記指導她魔術的好友「魔術Channel - Davio」，她還補充對後台流量的觀察：「我發現IG.FB.TikTok的粉絲都不重疊！」；好友郭鬼鬼喊：「太厲害了（泥泥：我們都是棒棒的人）」；粉絲讚：「恭喜百萬訂閱」、「恭喜 超棒的泥」、「太神了啦」、「學姊讚啦！」、「恭喜泥泥學姐」、「學姊好棒」、「太厲害了」，一片膜拜佩服的恭賀聲。