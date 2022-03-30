據大陸銀保監會網站今天（30日）消息，「3.21」東航MU5735空難發生後，中國銀保監會黨委高度重視，立即行動，第一時間成立工作專班統籌指導，相關銀保監局和保險公司迅速響應、及時跟進，全力做好保險理賠服務相關工作。

事發次日，銀保監會印發《關於做好東航客機墜毀事故保險理賠服務工作的通知》，部署行業主動排查承保客戶信息，充分尊重家屬意願，建立理賠綠色通道，同時嚴禁借機炒作。3月22日，銀保監會指導飛機機身主要承保公司人保財險做好預付賠款相關工作。3月23日，人保財險先行向東方航空公司預付保險賠款5000萬元（人民幣，以下同）。目前，相關保險公司都已做好賠付準備工作，在合同責任範圍內，應賠盡賠快賠。

截至3月29日，財產保險方面，承保飛機機身的人保財險、太保財險、平安財險、國壽財險合計向東方航空公司預付保險賠款1.16億元。人身保險方面，相關保險公司根據客戶報案情況，積極開展保險理賠工作，目前已有11家公司向遇難人員家屬支付14筆賠款，金額合計1485萬元。

下一步，大陸銀保監會作為「3.21」東航空難國家應急處置指揮部善後處置工作組成員，將在指揮部統一領導下，統籌協調保險行業進一步細化理賠方案，優化理賠流程、把握關鍵環節、注重方式方法，妥善做好後續保險理賠服務工作。