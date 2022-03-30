百貨母親節檔期首波化妝品購物節陸續登場，包括新光三越、遠東SOGO等母親節化妝品檔期均將於31日登場，由於去年專櫃化妝品業績相對辛苦，今年首季大眾品牌像是SKII、雅詩蘭黛、高絲等相對有拚，但精品品牌化妝品包括香奈兒、迪奧、愛馬仕等均有新品推出，光是首季業績增長均逾三成之多。

即使按例各家品牌均有年度調價，唯遠東SOGO忠孝館店長李景銘表示，化妝品在今年初調漲，不分日系、歐美，漲幅在5％左右，但百貨通路透過檔期吸收漲幅，將回饋率拉高到10％，絕對是採購好時機，今年母親節首波化妝品節目標台北三館業績將力拚7.95億元，較去年同期至少5％成長。

李景銘指出，今年以來雖然有通膨、升息等因素干擾，但消費買氣還算強勁，尤其SOGO忠孝館在北市府因捷運通道口因施工自1月起即封閉業績稍受影響，但合計台北三館首季仍有兩位數成長，主要動能除了去年改裝奏效引進愛馬仕彩妝等，復興、敦化精品業績相對挹注不少，而據統計，復興敦化兩館精品業績近三個月來業績增長近四成，而精品化妝品業績也相對受惠，整體業績增逾三成，像是愛馬仕曾經推吸油面紙100抽要價1,400元，開賣即秒殺。

李景銘表示，SOGO忠孝館去年改裝效益亮眼，包括年輕化與業績雙位數成長，今年店格會持續提升，且趁著捷運連通口封閉時段，忠孝SOGO門面外牆門面亦將斥資1.5億拉皮，並於大門裝設數位視頻板，強化數位行銷，預計趕在周年慶前10月完工，此外，包括超市區預計5月底到6月底進行改裝，屆時因應疫情後的需求做變化，如加大走道空間、天花板拉高，整體陳設也會更明亮通透，並強化外帶外送的規劃。