國內規模最大、總獎金最高的「第一金控正新瑪吉斯盃」全國網球團體錦標賽將於5月20日至22日在彰化員林運動公園火熱開戰，在第一金控及正新橡膠公司長期支持贊助下，賽事已邁入第12年，今年總獎金上看新臺幣44.6萬元。

「第一金控正新瑪吉斯盃」為全國網壇最具指標性的賽事，參賽選手橫跨各年齡層，包含青少年組（10、12、14、16歲組排名賽）、大專乙組、公開組及壯年組等，預計將有上千位網球好手齊聚一堂，角逐冠軍頭銜。

今年賽事特別邀請「亞運金牌」易楚寰擔任代言人。易楚寰的雙打世界排名最高曾來到109位，還多次披上國家隊戰袍，2010年代表我國出征廣州亞運，並拿下男團金牌殊榮。易楚寰今年將於本次賽事代表公開組「青年公園網球場」登場出擊，他前年率隊完成公開組衛冕，今年目標挑戰三連霸。

5月21日當天，現場除了豐富有趣的周邊攤位與民眾互動，開幕典禮更推出總價值超過萬元之抽獎活動，頭獎為2020年美網冠軍Dominic Thiem親筆簽名加持的「冠軍球拍禮盒」。此外，今年首度舉辦「最速王測速活動」，特別打造專屬發球測速區，參賽選手與民眾可親自體驗高科技測速設備，藉此測試自己的發球速度，前三名優勝者可獲得Babolat贊助提供的精美好禮，獨一無二的場邊活動勢必將成為關注焦點。第一金控長年深耕並落實ESG（環境、社會、公司治理），表現深受國內外高度肯定，於英國倫敦CDP氣候變遷專案評比中，為國內唯一連續4年位居「領導等級」的金融業，子公司第一銀行亦為首家正式簽署加入赤道原則協會的公股銀行，穩健邁向「永續金融，第一品牌」之發展目標。

不僅如此，第一銀行長期支持臺灣體育運動發展，每年更投入大量經費舉辦及贊助各類體育賽事，除成立男子桌球隊推廣桌球運動，也贊助舉重、柔道、角力等項目，積極為基層體育扎根及國內運動發展盡一份心力，並連續三年蟬聯體育推手獎之肯定。

國際輪胎市場享譽盛名的MAXXIS瑪吉斯輪胎，不僅連續數年蟬聯「全球10大輪胎公司」，在最新一期的歐洲自行車媒體Enduro Mountainbike Magazine所公布之年度最受歡迎登山車輪胎品牌中，瑪吉斯輪胎在德語區及全球國家所獲票選皆為第一，亦是臺灣輪胎品牌之最。瑪吉斯輪胎長年力挺運動賽事，除持續贊助NBA、MLB等國外賽事外，更大力支持臺灣各項運動，包含網球、桌球與羽球等各級賽事，運動贊助結合瑪吉斯的品牌精神，讓正新瑪吉斯躋身國際一線品牌。第一金控及正新橡膠公司落實企業社會責任不遺餘力，並投入資源在臺灣體壇，培養體育選手、舉辦及贊助各類盃賽，讓臺灣的體育環境持續正向發展。第12屆「第一金控正新瑪吉斯盃」全國網球團體錦標賽已正式開放報名，詳細報名資訊請上中華民國網球協會官方網站查詢。