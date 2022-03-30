台船基隆廠企業工會27名員工使用特休至經濟部陳情遭記曠職，員工今在基隆廠抗議。（陳彩玲攝）

台船基隆廠企業工會3月4日至經濟部陳情，提出「五五五計畫」盼能補足人力缺額，但台船不僅沒回應，27名使用特休前往抗議的員工反遭記曠職，工會認為，公司黑箱作業、違反工會法，今天在基隆廠抗議，要求台船正視。

台船基隆廠企業工會3月4日至經濟部針對「基隆廠改造計畫第二次滾動式討論」進行陳情；工會3月15日與經濟部次長曾文生進行座談時，更提出改造「五五五計畫」，盼人力連續5年，每年補充50員工，補足現行人力缺額，並搭配相關5大改善主題，讓基隆廠能永續經營，並落實「潛艦國造」政策。

但台船公司至今未回覆，或與工會協商相關陳情事宜，反而以請假程序未完成特別針對3月4日前往經濟部陳情員工，以當日未完成請假程序論處「曠職」，總計27人受害。工會認為，此舉動除違反工會法第三十五條外，也造成基層勞工士氣低落、人心惶惶、風聲鶴唳。

市議員童子瑋表示，3月4日與立委蔡適應，陪同台船工會到經濟部陪同陳情，台船不僅沒有回應，還把員工抗議行為當作曠職處理，使用請假程序時間差欺負勞工，長期在勞資不對等狀態下，造成勞方心生畏懼，今天才會衍生抗議。他盼勞資雙方能和諧，未來會要求國營會、經濟部回應，國防部、海巡也必須保障台船工作權。