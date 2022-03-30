經濟部技術處推動「AI on Chip計畫」，補助指紋辨識IC廠神盾（6462）與矽智財（IP）廠力旺（3529）執行「可重組類比AI晶片前瞻技術研發計畫」，為期兩年結案後發表全球首見類比AI晶片，應用於螢幕下大面積光學指紋辨識系統，有效解決當前指紋解鎖技術的瓶頸、提升安全保障。

神盾與力旺強強聯手，將指紋辨識軟體技術和非揮發性記憶體（Non-volatile memory，NVM）硬體技術完美結合，成功展現類比AI晶片的優勢，具備耗能低，並容易與成熟製程的感測器整合。

類比運算技術提高了以玻璃基板製作的大面積指紋辨識準確度，類比非揮發性記憶體則省去了為了使用數位記憶體所需要的ADC、DAC、SRAM、NVM，有助於各自的市場拓展。神盾也正與國際大廠評估合作，擴大台灣科技能力於全球的重要性。

神盾技術長林功藝表示，很榮幸執行經濟部AI on Chip計畫，我們團隊很謹慎的於表定兩年執行期程內完成本專案。除持續供貨給世界一流的手機品牌外，神盾也致力於車用及生活所需裝置的多項應用研發。感謝政府對於產業的支持，希望能對國內半導體產業鏈有更多建樹。

力旺電子技術長暨第二事業群總經理林慶源指出，力旺電子的超低功率類比NVM是實現AI邊緣運算的理想決方案，很高興能與神盾合作讓該核心技術在AI指紋辨識應用中具體實現，期待未來技術進入市場後能惠及更多AI終端裝置。