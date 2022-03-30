田馥甄將在5月13至16日於高雄巨蛋舉辦「一一」巡演，同是她第3度登上高雄巨蛋開唱，4場共4萬張門票在30日中午起售，一開賣全數秒殺，粗估吸金1億800萬元，今恰逢是她39歲生日，田馥甄獲知完售消息，透過公司回應：「謝謝大家，這是最美好的生日禮物，期待我們高雄再相遇。」

田馥甄昨天分享過生日的心情，回想去年的時光，有感而發說，在38歲這年過的虛虛實實，身為一個愛唱歌的女孩，但在這1年沒什麼機會能藉由麥克風來傾吐或給予，總覺得有些空虛，很慶幸至少在去年發行單曲〈現在是什麼時辰了〉，更預告將在高雄開唱，「500個日子不見，很是想念。想念拿著麥克風，把自己的明暗與虛實透過歌聲一一分享，再一一回收願意聆聽的你們的反饋。」

她的好姊妹Selina、Ella送上生日祝福，Selina曬出3人合照，還順勢替田馥甄打歌，「現在是什麼時辰了？祝福我老婆生日快樂的時辰了」，還熱情示愛說，「希望妳舒心自在，享受生活，每個時辰都是最好的時辰。期待我們下一次再相聚，老婆我愛妳。」