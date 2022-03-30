嘉磐慈善基金會公益課輔平台，邀請勵志書籍《轉念創造無限》作者洪榛林擔任傳愛大使。（嘉磐慈善基金會提供／盧金足台中傳真）

嘉磐慈善基金會選擇在逗點青少年公益商店舉行生命教育講座。（嘉磐慈善基金會提供／盧金足台中傳真）

嘉磐慈善基金會公益課輔平台，邀請勵志書籍《轉念創造無限》作者洪榛林擔任傳愛大使，到逗點青少年公益商店與張秀菊慈善基金會安置的青年們，分享生命中一路遭遇「荊棘」，用努力與勇氣，轉變成「驚喜」的美好旅程。

嘉磐建築團隊．嘉磐慈善基金會執行長魏豪志表示，每一個孩子都不應該被放棄，基金會特地邀請作者透過講座的分享，鼓勵有相同生命經驗的孩子，即使面臨困境，仍然可以勇於承擔。

嘉磐慈善基金會拋磚引玉認購50本《轉念創造無限》贈送給出席講座的青年們，期盼藉由勵志好書的饋贈行動，為孩子點亮生命。

魏榕廷特助勉勵孩子們，嘉磐慈善基金會選擇在逗點青少年公益商店舉行生命教育講座，期待發揮公益平台的量能，讓更多人認識培育中途青年職涯探索、自立生存的100％社會企業，號召大眾攜手傳愛。

張秀菊慈善基金會執行長郭碧雲說，18年來，基金會陪伴超過3000名青少年走過人生一段缺乏愛與關懷的道路。

在「逗點」青少年公益商店裡，看重的是孩子們的未來，而不是過去，這場講座，讓孩子們看見作者感恩生命中遇見的每一名貴人和情境。

嘉磐建築團隊．嘉磐慈善基金會董事長魏嘉銘說，人生最大的安慰，是有人因為你而感動，讓他的生命有機會翻轉，人生不是直線，前進需要勇氣，拐彎則要智慧，心轉了，逆境也能幻化成蛻變的機遇。

「嘉磐慈善基金會的任務是去搭一座愛的橋梁」，魏嘉銘表示，藉著生命教育講座，期盼以《轉念創造無限》作者洪榛林的生命經驗鼓舞青年們：用心做好每一件事。

嘉磐慈善基金會公益課輔平台累計資助超過3589名孩童，12年前，魏嘉銘深受「一切福田，不離方寸；從心而覓，感無不通」所悟，將「種福田」這般淨化心田的信念移植到建築領域，延續積善之家必有餘慶的信念。

嘉磐建築團隊指出，嘉磐建案講究「家」的精神，旗下建案連續七年蟬聯國家卓越建設獎至高榮耀，以東方禪風思維設計的【東方嘉磐】，勇奪素有「不動產界奧斯卡」美譽的全球卓越建設獎。