中華克拉術代表隊自塔吉克傳回捷報！2022克拉術亞洲錦標賽於19日在中亞塔吉克開賽，中華克拉術代表隊積極備戰亞洲錦標賽，最終帶回2金2銀5銅好成績，接下來將目標鎖定9月杭州亞運，期盼能再創佳績。

這次中華隊派出15位選手參賽，19日第一天的賽事中，中華隊克拉術女王楊憲慈(女子-87kg)在37歲生日當天決賽中以全勝之姿擊敗勁敵伊朗選手率先金牌入袋，鄒佳雯(女子-52kg)、李宛庭(女子-70公斤)分別獲得銀牌，男子選手詹皓程(男子-66kg)、陳健宏(男子+100kg)獲得銅牌，這些量級也獲得2022年亞洲運動會的參賽資格。

第二天賽事由女子選手葉蓮(女子-48kg)一路過關斬將最終獲得金牌，莊于萱(女子-57kg)、鄭予靜(女子-63kg)、劉佳伶(女子-78kg)獲得三面銅牌，中華隊共獲得2金2銀5銅及女子團體總錦標亞軍之佳績。

代表隊出發前幾天收到通知因主辦塔吉克斯坦國家協會使用我國國旗在賽事宣傳影片中，遭大陸大使館嚴厲抗議，導致塔吉克外交部通知主辦單位將拒絕發予簽證給我代表隊，後經我國克拉術協會要求主辦單位應以奧會模式方式安排我代表隊，最終克服困境取得簽證入境參賽。

此次中華民國克拉術協會張翠芳理事長親自領軍中華代表隊參賽，創下我國亞洲錦標賽歷屆以來最佳成績之外。

張翠芳理事長與張凱鳳執行秘書同時出席克拉術亞洲暨大洋洲聯盟大會(KCAO)四年一度的大會改選，張翠芳理事長當選「平等委員會主席」、張凱鳳執行秘書當選「運動委員會主席」，為我國在國際組織中取得兩席重要席次，另隨隊裁判劉英達、阿吉馬在本次賽會裁判甄試考取國際二星裁判證照，將來與我國教練、選手、協會共同在國際舞台上發光發熱。