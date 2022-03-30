周興哲將於5月13、14、15日在台北小巨蛋舉辦「Odyssey旅程」演唱會。他第3度唱進小巨蛋，所屬公司「星空飛騰」30日宣布演唱會將以四面台呈獻，他首度挑戰四面台，面對360度四面環景舞台，相當期待興奮，近來開始上一對一教練健身課程，努力操胸、腹肌、修飾身材線條及苦練肺活量。

向來很疼愛歌迷的他，為了給粉絲全新、完美的演出，直呼：「百分之兩百的努力著。」被問演唱會上有機會秀胸、腹肌，周興哲經紀人賣關子說，「就請大家多多期待，進場一探究竟囉。」

周興哲小巨蛋演唱會門票即將開賣，日前挑戰親自為門票開賣的宣傳影片配音，特地進錄音室念台詞，他笑說：「自己的票自己賣，自己的廣告自己配。」該片昨一釋出隨即在YouTube累積近20萬點閱，也預告這次為全新巡演唱作一首專屬歌曲，這首「演唱會之歌」亦將在演唱會當天首唱。

他分享新巡演取名「Odyssey旅程」來自希臘神話，意喻每一位英雄都是要經歷千錘百鍊，才能夠成為英雄，他感性表示，「每一個人也都是在努力，想成為更好的自己，這一路我的旅程繼續推進，也是因為有你們，是跟小興星們（粉絲暱稱）一起的。」周興哲「Odyssey旅程」台北小巨蛋演唱會門票將在4月2日中午12點於「KKTIX」正式啟售。