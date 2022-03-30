古曜威日前拍攝新歌〈我記得〉MV，邀來擁有「電競女神」封號的阿樂合作飾演熱戀情侶，互動甜蜜。該曲一釋出登上抖音「週歌曲投稿量」第1名、逾1800萬人在抖音中使用〈我記得〉音樂及獲得KKBOX風雲榜新歌即時榜第2名及蟬聯KKBOX華語新歌日榜。

古曜威經紀公司向來重視新作品釋出，日前砸下上百萬元，包下台北公車車身廣告與戶外大型電視牆賣力宣傳；他與阿樂擁好交情，她憶起一收到MV影像腳本後，第一時間告訴古曜威歌曲好聽、劇情動人，因為要拍攝哭戲，她事前擔心會哭不出來，幸好在拍攝前一天主動打電話給閨蜜，甚至要求對方與她吵架，讓她累積想哭的情緒，當天順利過關。

他們在拍攝過程中，挑戰在街頭上演分手戲碼，甚至還發生意外插曲，當天因為古曜威情緒演得很真實，讓阿樂嚇到當場淚崩，但內心卻希望自己不要在對方面前哭，要勇敢面對分手，她忽然轉身爆哭、大步離去，讓現場的工作人員看到突發狀況，心情緊繃，但事後直誇阿樂演技精湛。

古曜威這次也邀來好友張灝客串飾演新郎，分享一開始在尋覓飾演新郎的人選時，團隊苦惱一段時間，因為新郎鏡頭畫面不多，擔心會對出演的朋友不好意思，沒想到張灝接到邀約馬上一口答應，讓他內心備受感動，感謝張灝義氣相挺。