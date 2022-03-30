據央視報導，大陸國務院總理李克強29日主持召開大陸國務院常務會議，會上要求，部署用好政府債券擴大有效投資，促進經濟穩定增長。

上述會議提到，當前國際形勢更趨複雜嚴峻，大陸經濟下行壓力加大。制定今年宏觀政策時，對國內外環境變化已有前瞻考慮。要抓緊落實大陸中央經濟工作會議精神和《政府工作報告》舉措，堅定信心，咬定全年發展目標不放鬆，把穩增長放在更加突出的位置，統籌穩增長、調結構、推改革，穩定經濟的政策早出快出，不出不利於穩定市場預期的措施，制定應對可能遇到更大不確定性的預案。

會議指出，「用好政府債券擴大有效投資，是帶動消費擴大內需、促就業穩增長的重要舉措」。按照保持宏觀槓桿率基本穩定原則，今年新增大陸地方政府專項債3.65萬億元（人民幣，下同）。為加強週期性調節，去年底已依法提前下達1.46萬億元。下一步，一要抓緊下達剩餘專項債，向償債能力強、項目多儲備足的地區傾斜。二要更好發揮專項債效能。堅持既利當前又惠長遠，加大惠民生補短板等投資，支持新基建等增後勁上水平項目建設。堅持資金跟著項目走，加快項目開工和建設，盡快形成實物工作量。三要用改革的舉措、市場的辦法，發揮專項債四兩撥千斤作用，吸引社會資本投入，支持民營企業投資。四要加強資金管理，嚴禁違規興建樓堂館所、形象工程。五要統籌把握國債、地方債發行，防範債務風險。鼓勵境外資金購買國債，落實好稅收優惠。金融系統要保障國債有序發行，支持項目融資。

此外，針對東航失事事件，會議提及，要求壓實責任落細措施，堅決防止重特大安全事故，貫徹中共黨中央、大陸國務院部署，做好遇難者家屬撫慰、賠付等善後工作，實事求是查明事故原因。全面強化安全生產，大陸國務院安委會要作進一步安排，加強指導，壓實責任，深入排查整治隱患，切實維護人民生命財產安全。