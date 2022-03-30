2022年桃園市長選戰，藍綠人選仍不明確，國民黨本周啟動徵詢，可能人選包括立委呂玉玲、魯明哲與萬美玲，台北市議員羅智強也有意參選。媒體人臉書粉專「逆風的烏鴉」今(30日)分析，國民黨桃園市這局，各人選的歷次民調數字差不多，魯明哲第一、萬美玲第二、羅智強第三、呂玉玲第四；而桃園市議長邱奕勝不選市長後，很可能會變成一個「死局」。

國民黨台北市議員羅智強。（圖／本報資料照片）

根據《中國時報》29日報導，現階段以獲邱奕勝表態力挺的呂玉玲動作最多，邱主動表達要提供人脈等資源，讓呂獲得充分信心，向魯明哲與萬美玲探詢過意向之外，也積極拜訪黨內大老，包括前主席吳敦義、洪秀柱以及前立法院長王金平等，並持續約訪其他黨內大老。但地方上傳出魯、萬也在勤走地方團體，3人的勸進者都很多，也都有不能輕易認退的壓力。

媒體人臉書粉專「逆風的烏鴉」30日撰文分析，桃園市長這局，國民黨各人選的歷次民調數字差不多，大概就是魯明哲第一、萬美玲第二，後來加入了羅智強和呂玉玲，就是羅智強第三、呂玉玲第四；邱奕勝雖不選市長，卻指定要誰選，也不敢有人講話，可能跟他的「貢獻」有關。

「逆風的烏鴉」指出，國民黨被黨產會抄家後很窮，很多地方黨部主委都是「義務職」，不但義務，還自籌經費運作，「而桃園那個義務職的主委，就是邱奕勝」，因此變成他要選市長沒人擋，辭了主委，黨中央還要說他沒辭，而國民黨在桃園的選情，就這樣變成一個「死局」。

最後，「逆風的烏鴉」分析，邱奕勝用「不惜退黨」要國民黨提名呂玉玲，讓他很好奇，如果邱退黨，「還選不選得上議員？選不選得上議長？國民黨到底是覺得拿下議長重要，還是市長重要？」

此外，《民眾新聞網》29日報導，網路滾動式民調單位「城市調查」最新結果顯示，桃園市長選戰中，若衛福部長陳時中對上呂玉玲，支持度為40.6%比17.6%，對上羅智強則為39.1%比35.2%；若綠委鄭運鵬對上呂玉玲為38.8%比17.7%，對上羅智強則是36.7%比34.9%；而前立委鄭寶清對上呂玉玲為28.4%比17.9%，對上羅智強是8.4%比36.7%。