驅動IC大廠聯詠發放分紅獎金，傳至少有30個月的水準，有員工在PTT貼出分紅領破千萬的總金額，羨煞不少網友。另外有一名在聯詠工作5年的員工，分享自己這5年的年薪成長，從第一年約120萬，到第五年的590萬，再度引起網友熱烈討論。

這名年資5年的員工在事業部擔任RD，日前在社群平台Dcard分享進公司以來的薪資成長，「第一年120（萬）、第二年150（萬）、第三年220（萬）、第四年320（萬）、第五年590（萬）」；他直呼「什麼白嫖，滷久才是王道」。

底下不少網友看了羨慕不已，紛紛體會到讀書及選對科系的重要性，「哎，原來讀書那麼重要」、「體認到讀對科系才重要」、「真好」、「已羨慕」；另外也有網友好奇新人行情，原PO透露，新人都是統一價，「安慰獎10萬，加點班就有120（萬）啦」。

此外，不少眼饞分紅的網友提問「非電資有可能進得去嗎？」；其他業內網友直言不可能，因為是IC設計，不是台積電那種工廠，且聯詠也沒有擴大徵才，光電資就搶破頭了，更遑論非本科系的？

聯詠發言人暨副總陳健興表示，分紅幅度與員工個人績效有關，公司2021年業績優於2020年，因此這次分紅無論平均或中位數都比較好，公司秉持著只要賺錢，一定加碼照顧員工。