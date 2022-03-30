網紅何語萱（菈菈）曾當過5年空軍，儘管已在2019年退伍，但因為長得漂亮，仍有「最美女士官」的封號。現年27歲的她，是JKF女郎之一，時常在社群平台放送福利畫面，近日再PO兩張沒穿上衣的床照，還說自己「缺床伴」，讓網友看得臉紅心跳。

何語萱28日在Instagram上傳兩張辣照，畫面中，她留著俏麗短髮，用水汪汪的大眼對著鏡頭猛放電，往下看更厲害了，她的上半身沒有衣服，只用棉被遮住胴體，傲人雙峰若隱若現，何語萱還曖昧地寫道：「到貨後立馬躺起來！缺床伴，不怕買到不帥的床包啦！我家讓你試躺看看。」讓眾多網友醉翁之意不在酒，紛紛留言：「等等……這是不是沒穿」、「這角度逼死誰」、「好美」、「好想睡裡面」、「報名床伴」、「這張照片我可以看很久」、「可以把棉被拿掉沒關係的」。

何語萱曾任空軍士官，駕駛過中型戰術輪車跟10.5噸卡車，待在軍中的第三年，她曾表示：「其實在一個地方打滾久了就會想要繼續那個安逸的生活，寧可待在那個深井只看得到天空卻看不到外面的花花草草。」考量年紀一直增長，開始思考未來的人生規劃，2019年拿到退伍令後，轉型當網紅，IG目前擁有32.8萬粉絲，人氣持續攀升。