和碩前副總裁蔡進國登山失蹤5天後，陳屍在雙溪山後溪谷被尋獲，搜救人員指出，蔡進國疑似是下切水路，卻不慎摔落溪谷。其中加入救援的捷克「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）曾一再提醒，台灣山區地形特殊，如果迷路千萬不要下切到溪流或山谷，因為山谷條件不利生存，待在稜線是最好方式；回顧台灣近1年重大山難，可發現多數罹難者都是在「深谷」中被發現，羅培德就曾說「他們走不出來」。

去年9月1支登山隊單攻白姑大山，60歲黃姓山友失聯，羅培德看到尋人啟事自願加入救援，最後他在沼澤地營地下方，約7、800公尺的「深谷」溪溝中尋獲遺體，隔月1名宜蘭楊姓山友，國慶連假獨自攀登能高安東軍山縱走，失聯一個月，最後也被羅培德尋獲遺體，遺體位置在海拔1670公尺一處「瀑布」下方被尋獲。

蔡進國被尋獲陳屍在雙溪山後下切溪谷，捷克「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）曾說過，如果迷路不要往下到溪流或山谷，因為山谷不利生存，待在稜線是最好方式。（翻攝自Beast Runners 跑山獸YouTube）

又是錯誤求生！蔡進國陳屍「深谷」 跑山獸早警告：山區迷路別下切

其中搜尋白姑大山黃姓山友的過程，羅培德將其拍成YouTube影片，影片中他最後在海拔2175公尺的深谷找到遺體，看到遺體時不禁哽咽用英文喊：「Sorry、Sorry、Sorry！」他也為此呼籲山友：「如果您迷路，絕對不要往下到溪流或山谷，幾乎所有迷失的人，找到的位置都是在山谷，他們走不出來」。

羅培德強調，台灣溪谷陡峭多變化，峽谷、瀑布、崩壁等困難地形多，且大雨後水位可能暴漲，因此待在稜線等待救援，一定比在溪谷中來得好，此外當進行空中目視搜尋時，溪谷經常受到地表植被遮蔽，而更難找到迷路者，且溪谷入夜後時常吹起谷風，濕度高氣溫降得更快，更容易導致失溫、甚至死亡。

蔡進國被尋獲陳屍在雙溪山後下切溪谷，捷克「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）曾說過，如果迷路不要往下到溪流或山谷，因為山谷不利生存，待在稜線是最好方式。（翻攝自Beast Runners 跑山獸YouTube）

來自捷克的羅培德（Petr Novotny），2012年到台大念應用力學，認識老婆Eva Lobo（羅勃依婉），Eva是原住民，父母是南投泰雅族與賽德克族，由於羅培德熱愛跑步與台灣山林，夫妻倆共同創立「台灣跑山獸」網站（Taiwan Beast Runners），和大家分享山林越野路跑的經驗，同時舉辦山林越野路跑，並藉由其專業協助多起山難救援。